Faso Dan Fani comme tenue scolaire : Le « produisons et consommons burkinabè » mis en avant 

Le ministre de l’Éducation nationale, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales, André Joseph Ouédraogo, a expliqué ce vendredi 11 août 2023 les contours du décret portant promotion du port du Faso Dan Fani en milieu scolaire au Burkina Faso, adopté en Conseil des ministres le 09 août 2023.

C’est une explication magistrale sur les contours du décret portant promotion du Faso dan fani pris en Conseil des ministres le 09 août 2023 que le ministre André Joseph Ouédraogo a faite à la presse. À en croire le ministre, la mise en œuvre port du Faso dan fani en milieu scolaire « se veut progressive, flexible et non contraignante ».

Ainsi, selon le ministre en charge de l’éducation nationale, « l’expérimentation de la tenue scolaire en Faso dan Fani sera d’abord conduite dans trois communes urbaines et une commune rurale, à savoir Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou et Sabou pour le post-primaire et secondaire ».

Aussi, a-t-il annoncé, « à partir de la rentrée scolaire 2024-2025, le cercle des écoles en mode Faso Dan Fani va s’élargir à toutes les provinces du Kadiogo, du Houet et du Boulkiemdé, pour le primaire, le post-primaire et le secondaire.

À la rentrée 2025-2026, elle va concerner toutes les régions du Centre, des Hauts-Bassins et du Centre-Ouest et tous les ordres d’enseignement et structures de formation. Et enfin, à la rentrée 2026-2027, toutes les écoles du Burkina Faso devraient être couvertes par la mesure du port de la tenue scolaire en Faso dan fani« .

André Joseph Ouédraogo a terminé en précisant que « l’option de la tenue scolaire en Faso Dan fani obéit à une forte aspiration des Burkinabè à valoriser la cotonnade locale, à remettre à l’ordre du jour le mot d’ordre « produisons burkinabè et consommons burkinabè », à se réapproprier une identité et à valoriser un patrimoine culturel.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

