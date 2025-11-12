Salon international d’exposition de la défense et de la sécurité de Bamako 2025

Partage

Dans un environnement international en pleine mutation, marqué par la multiplication et la persistance des crises, parfois très complexes, à savoir les conflits transnationaux, les attaques des groupes armés terroristes, la cybercriminalité, la criminalité transfrontalière organisée et les influences étrangères, l’Afrique se trouve être au cœur d’enjeux sécuritaires et géopolitiques sans précédent qui fragilisent sa stabilité et freinent son développement. Face à ces nombreux défis, l’Afrique n’a d’autre choix que de bâtir une architecture de sécurité autonome, fondée sur la coopération et la mutualisation.

Dans cette lancée, s’est tenu à Bamako ce mardi 11 novembre 2025 le Salon International d’Exposition de la Défense et de la Sécurité de Bamako « BAMEX’25 », qui est né de la conviction de faire de la sécurité et la souveraineté des nations africaines à travers leurs propres forces, leurs propres compétences et leurs propres alliances. Il s’agit d’un cadre partenarial, de dialogue entre décideurs, industriels, chercheurs, forces de défense, start-up et investisseurs.

Une première dans la sous-région, l’événement dure quatre jours d’exposition et regroupe des délégations des pays de l’Alliance des États du Sahel, de la République du Congo et de la Türkiye, du Togo, du Ghana, du Nigeria, de la Libye, du Maroc, du Soudan et de l’Iran, permettant aux exposants de présenter et de partager leurs innovations et leurs savoir-faire avec les délégations officielles, les professionnels du secteur de la défense et de la Sécurité et le grand public.

Cette exposition sera animée par une trentaine de fabricants turcs d’armement (The Peak Défense) de classe mondiale, reconnus pour leur savoir-faire dans les technologies de défense les plus avancées et les plus fiables du moment. Lors de cette exposition auront lieu des rencontres avec les géants de l’industrie turque de la défense.

Une occasion d’explorer une large gamme de systèmes de défense de pointe, notamment des plateformes terrestres, aériennes et navales ; des armes et munitions ; des systèmes de communication militaires ; des satellites et technologies spatiales ; des armements lourds. Le Mali aura également le plaisir de partager son expérience avérée en matière de lutte contre le terrorisme.

Le Premier ministre, dans ses propos, a rendu un vibrant hommage à la République sœur de la Türkiye, l’invitée d’honneur de cette édition. Il a rappelé qu’Ankara se classe parmi les premiers exportateurs d’équipements militaires à l’échelle mondiale.

Le Chef du gouvernement a également décrié les modèles traditionnels de financement du développement de la défense reposant sur l’assistance extérieure et les prêts militaires étrangers. La Türkiye se révèle comme une alternative avec des approches novatrices fondées sur la coopération industrielle et le cofinancement.

Source : CCRP-Primature