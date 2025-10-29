FEMULO 2025 : L’édition qui fait rimer musique live et investissement de la jeunesse

0 Partages Partager Twitter

L’Association des Musiciens Instrumentistes d’Afrique (AMIA) a donné le coup d’envoi de la 5ème édition du Festival des Musiques Urbaines Lives de Ouagadougou (FEMULO) ce mercredi 29 octobre 2025 à Ouagadougou. L’événement, qui célèbre la créativité musicale urbaine, se tiendra jusqu’au 2 novembre à Karpala, face à l’Université Virtuelle, sous le thème percutant « Jeunesse et Investissement ».

Festival des Musiques Urbaines Lives de Ouagadougou (FEMULO) qui est a sa 5è édition s’impose comme une plateforme pour la promotion des artistes locaux et la valorisation de la scène musicale urbaine burkinabè, en misant sur des prestations live, des master-class et du networking.

Cette cinquième édition apporte des nouveautés, notamment un renforcement du volet professionnel. Selon Abdoulaye Maïga, alias Sadio Korda, Coordonnateur du Festival, les particularités résident dans les séances de formation et les conférences .

« Auparavant, il y avait des formations, mais ce n’étaient pas des formations assez suivies, cette année, l’accent est mis sur un suivi concret pour former les musiciens à fabriquer les instruments de musique, à s’exprimer sur scène, et à s’exprimer d’une manière générale dans la vie », a-t-il précise.

Le festival met également en lumière l’artisanat musical avec la présence de formateurs et de fabricants d’instruments traditionnels et modernes. Autre point fort, les Awards seront cette année exclusivement dédiés aux musiciens qui font du live du Burkina, du Mali et aussi du Sénégal . C’est une manière de primer ces acteurs essentiels, mais souvent dans l’ombre des chanteurs selon le coordinateur du FEMULO.

Le thème « Jeunesse et Investissement » reflète la volonté des organisateurs de faire évoluer la perception du milieu artistique . « Comment est-ce que les jeunes peuvent entreprendre ? C’est surtout ça », a expliqué Sadio Korda.

L’objectif est de développer des initiatives autour de la musique pour contrer l’idée que « dans la musique, il n’y a pas d’entreprise en tant que telle à fabriquer ». Le FEMULO entend ainsi démontrer qu’il y a aussi des revenus, il y a aussi de l’investissement à faire dans le domaine de la musique.

Pilabré Kini Léonne, représentante de la marraine Bintou Tapsoba, a souligné l’alignement de ce parrainage avec l’accompagnement de la jeunesse entrepreneure. Elle perçoit la relation entre jeunesse, culture et investissement comme naturelle. « Qui dit jeunesse, qui dit culture, dit investissement. Parce que ça permet aux jeunes aussi de penser à investir »,a-t-elle indiqué.

Jusqu’à dimanche, le FEMULO 2025 promet d’être à la fois un espace de fête avec des concerts live et un véritable laboratoire pour l’avenir professionnel des musiciens en Afrique de l’Ouest.

Akim KY

Burkina 24