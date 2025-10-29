Présidentielle au Cameroun : L’Union Africaine félicite Paul Biya

0 Partages Partager Twitter

Au Cameroun, le président de la Commission de l’Union africaine, Mahamoud Ali Youssouf, a appelé au dialogue après plusieurs jours marquées par des violences post-électorales. Il a, en outre, félicité le Président sortant, Paul Biya, après sa réélection.

Le président de la Commission de l’Union africaine, Mahamoud Ali Youssouf s’est dit « vivement préoccupé par les violences, la répression et les arrestations signalées de manifestants et d’acteurs politiques suite aux résultats des élections ».

Pour sa part, Anouar El Anouni, le porte-parole de la Commission, a invité les autorités camerounaises à « identifier les responsabilités, à faire preuve de transparence et à faire justice, afin de lutter contre le recours excessif à la violence et les violations des droits humains », a-t-il réagi.

A ce jour, la tension reste vive à Garoua (Nord) dans le fief d’Issa Tchiroma Bakary. Dernièrement, il avait fait savoir qu’il était protégé par « mille » personnes devant chez lui, en affirmant que des « snipers » ont tiré sur ses partisans, faisant « deux morts » après l’annonce des résultats.

Les activités économiques dans la ville de Garoua tardent à redémarrer. Les commerces, les moyens de transport reprennent timidement. Toutefois, la peur persiste, la population reste sur le qui-vive et les écoles fermées alors que les parents préférant garder leurs enfants à la maison par prudence.

Dans un point de presse, le gouverneur de la région du littoral a déclaré à la télévision nationale avoir ordonné l’arrestation de « 200 personnes » principalement « des vandales, des drogués des personnes désœuvrées… et non des militants d’un parti ». A Douala, la capitale économique du Cameroun, un important déploiement des forces de l’ordre est toujours visible à différents points névralgiques de la ville.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

