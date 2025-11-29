Faso Mêbo : Majolie Eka, une Camerounaise résidant en France, apporte une tonne de ciment

Partage

Présente dans le cadre du Forum International des Femmes Entreprenantes et Dynamiques (FIFED), la Camerounaise Majolie Eka, de EKA EVENTS & CONSULTING, a apporté son soutien à l’initiative présidentielle Faso Mêbo ce samedi 29 novembre 2025. Elle a remis une tonne de ciment à cette initiative de rassemblement patriotique.

« La vision du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, est une vision qui devrait inspirer beaucoup de chefs d’État africains », a déclaré la Camerounaise Majolie Eka, Directrice de EKA EVENTS & CONSULTING.

Dans cette dynamique d’accompagner cette mission du Président, elle a profité de son séjour au Faso pour mettre la main à la pâte pour l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

En effet, elle a apporté une tonne de ciment à l’initiative. Selon elle, cette démarche est une façon de soutenir la vision du Président pour une Afrique prospère. « Mon don est un soutien à la politique du Président Ibrahim Traoré.

Parce que je pense que nous, enfants d’Afrique, nous devons nous mettre ensemble pour développer notre continent. Le Burkina Faso a besoin actuellement de tous ses enfants pour mettre en œuvre l’action du Président », a-t-elle expliqué.

À l’occasion, elle a joint sa voix à l’appel du Président concernant la diaspora. « À l’endroit de toute la diaspora, nous devons avoir un regard positif sur la politique du Président Traoré. Nous devons le soutenir. Seul, il ne peut pas aller loin, mais ensemble, c’est-à-dire tous les enfants de la diaspora, pas seulement les Burkinabè », a-t-elle appelé.

À l’issue du don, elle a retroussé ses manches pour confectionner et charger des pavés. Pour rappel, elle est présente au Burkina dans le cadre du Forum International des Femmes Entreprenantes et Dynamiques.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24