Faso Mêbo : Les aides vendeurs de la LONAB soutiennent l’initiative avec un important don de matériel

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 2 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Partage

L’Association YIDIGRI des aides vendeurs de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) a apporté, ce vendredi 28 novembre 2025 à Ouagadougou, sa contribution à l’initiative présidentielle Faso Mêbo. Les membres ont remis un don composé de deux tonnes de ciment, six pelles et six pioches, témoignant ainsi de leur engagement citoyen en faveur du développement national.

Répondant à l’appel du président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, les aides vendeurs de la LONAB regroupé au sein de l’association YIDIGRI ont exprimé leur volonté de participer activement à la construction du Burkina Faso, dans l’esprit d’un développement endogène et d’un patriotisme assumé.

Maurice Nana, vice-président de l’association YIDIGRI

Maurice Nana, vice-président de l’association YIDIGRI, a salué la pertinence de l’initiative et réaffirmé le rôle des citoyens dans l’effort collectif.

« Nous avons entendu l’appel du président du Faso et avons décidé d’y répondre. L’initiative est très noble et mérite d’être soutenue. Nous avons apporté le peu que nous avons pour contribuer au développement du pays », a-t-il expliqué.

Lire également 👉Ouverture de 50 nouveaux clubs LONAB : Les gérantes, veuves de FDS et VDP, soumises à cinq jours de formation

Il a également lancé un appel à l’unité nationale, invitant les Burkinabè à se mobiliser autour de Faso Mêbo. « Nous appelons le peuple burkinabè à se lever, main dans la main, pour bâtir le pays. Personne ne viendra le faire à notre place », a-t-il affirmé.

L’Association YIDIGRI des aides vendeurs de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB)
L’Association YIDIGRI des aides vendeurs de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB)

À travers ce geste, l’association YIDIGRI entend montrer que chaque citoyen, quel que soit son statut, peut jouer un rôle dans la construction du Burkina.

Mahoua SANOGO (Stagiaire)
Burkina 24

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 2 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

30 ans des NAK : L’avenir du festival débattu autour d’une table ronde

il y a 7 minutes

SAPOO 2025 : Une première édition pour une vision plus claire à l’ère du numérique

il y a 11 minutes

Scandale de détournement de fonds au ministère de l’action humanitaire : Le procès du dossier Camille Yaké Yé programmé en décembre 2025

il y a 3 heures

Modernisation des archives à la DGI : Deux résolutions et une recommandation pour transformer la gestion documentaire

il y a 3 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page