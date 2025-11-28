Faso Mêbo : Les aides vendeurs de la LONAB soutiennent l’initiative avec un important don de matériel

L’Association YIDIGRI des aides vendeurs de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) a apporté, ce vendredi 28 novembre 2025 à Ouagadougou, sa contribution à l’initiative présidentielle Faso Mêbo. Les membres ont remis un don composé de deux tonnes de ciment, six pelles et six pioches, témoignant ainsi de leur engagement citoyen en faveur du développement national.

Répondant à l’appel du président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, les aides vendeurs de la LONAB regroupé au sein de l’association YIDIGRI ont exprimé leur volonté de participer activement à la construction du Burkina Faso, dans l’esprit d’un développement endogène et d’un patriotisme assumé.

Maurice Nana, vice-président de l’association YIDIGRI, a salué la pertinence de l’initiative et réaffirmé le rôle des citoyens dans l’effort collectif.

« Nous avons entendu l’appel du président du Faso et avons décidé d’y répondre. L’initiative est très noble et mérite d’être soutenue. Nous avons apporté le peu que nous avons pour contribuer au développement du pays », a-t-il expliqué.

Il a également lancé un appel à l’unité nationale, invitant les Burkinabè à se mobiliser autour de Faso Mêbo. « Nous appelons le peuple burkinabè à se lever, main dans la main, pour bâtir le pays. Personne ne viendra le faire à notre place », a-t-il affirmé.

À travers ce geste, l’association YIDIGRI entend montrer que chaque citoyen, quel que soit son statut, peut jouer un rôle dans la construction du Burkina.

Mahoua SANOGO (Stagiaire)

Burkina 24