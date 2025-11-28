Assainissement : L’ONEA comble un déficit de 10 ans avec la nouvelle Station de Traitement des Boues de Vidange à Komsilga

L’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA) a lancé officiellement les travaux de construction de la future Station de traitement des boues de vidange (STBV) ce vendredi 28 novembre 2025 à Komsilga. Le ministre Mathias Traoré, représentait officiellement le Premier ministre lors de la cérémonie. À ses côtés, se trouvait le ministre Roger Baro.

Dans son intervention, Roger Baro, ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, a souligné l’importance historique de cette inauguration. « La dernière station de traitement de boue date de 2015. Depuis 10 ans, la population croît, les différentes villes croissent, mais les capacités de traitement des déchets, notamment les boues de vidange, n’ont pas cru », a-t-il informé.

Il a précisé que ce lancement, autorisé par le Chef de l’État et financé par le budget national, est « l’engagement du Burkina Faso pour que la question des boues de vidange, qui fait partie du système général de gestion des déchets, soit bien réglée ».

Le Directeur Général de l’ONEA, Flandion Idrissa Sourabié, a lui aussi insisté sur l’urgence du projet. Il a expliqué que la réalisation de cette station « vient à point nommé, car l’ensemble des structures de l’ONEA est vraiment dépassé à cause de l’augmentation de la population ».

Le directeur général de l’ONEA a informé que le site est destiné à recevoir toutes les boues usées de la partie Sud de Ouagadougou et s’étendra sur neuf hectares et sera équipée d’infrastructures de dernière génération.

« C’est une station moderne qui sera équipée d’infrastructures de dernière génération. La station sera composée de deux postes de dépotage, deux dégrilleurs automatiques, deux dessableurs, deux épaississeurs, vingt et deux lits de séchage. Il y aura également des latrines. Il y aura également une clôture pour protéger toutes ces infrastructures, un bâtiment administratif de dernière génération, et un laboratoire d’analyse pour vérifier la qualité des eaux usées ».

Représentant le premier ministre à cette cérémonie, le ministre Traoré, a insisté sur le fait que la station de Komsilga « n’est pas un simple ouvrage. C’est une réponse urgente et stratégique au déficit en capacités de traitement des boues de vidange qui affecte la ville de Ouagadougou et ses environs ».

Il a précisé que la station de Komsilga viendra soulager celles de Kossodo et de Zagtouli, dont les capacités actuelles sont devenues insuffisantes.

Dans un appel solennel aux chefs de ménage, le ministre Traoré a insisté sur l’importance de construire et d’utiliser des latrines fonctionnelles, non seulement pour la santé, mais aussi pour la dignité.

« Investir dans une latrine, c’est investir dans la santé, en réduisant les maladies. C’est le premier rempart pour la santé de vos familles, la dignité de vos femmes et filles, et la préservation de votre environnement », a-t-il indiqué. La station de Komsilga est attendue pour le 30 septembre 2026.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24