LONAB : Raphaël Nikiéma remporte 63 499 000 F CFA grâce à une mise de 16 800 F CFA au « 4+1 » du 9 novembre 2025.

Raphaël Nikiéma, originaire de la ville de Dano, a remporté la cagnotte de 63 499 000 F CFA à la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) grâce au « 4+1 » du 9 novembre 2025. Il a reçu ce montant à travers une mise de 16 800 F CFA. Raphaël est entré en possession de son gros chèque ce vendredi 28 novembre 2025, à Houndé.

La cour de l’agence de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) de Houndé a servi de cadre, le vendredi 28 novembre 2025, à la cérémonie officielle de remise d’un chèque de 63 499 000 F CFA à un parieur du PMU’B.

Il se nomme Raphaël Nikiéma, ingénieur en génie civil. Après plusieurs tentatives, il a été l’unique gagnant de la combinaison dans l’ordre du « 4+1 » du dimanche 9 novembre 2025.

Dans les propos de son représentant, Raphaël Nikiéma voit ce gain comme le fruit de plusieurs tentatives. Il a, en son nom, promis de faire un investissement adéquat avec ce gain. « C’est la chance qui a joué. J’ai joué et j’ai gagné.

Je partais au service et je me suis arrêté à Dano pour jouer et la chance a souri, et merci au Seigneur. Avec ce gain, nous allons partir en famille et décider de comment le dépenser. Mais, en vrai, je jouais aussi souvent », a salué le représentant du gagnant.

La cérémonie était placée sous la présidence du directeur général de la LONAB, Ibrahim Ben Harouna Zarani, représenté par son conseiller technique, Dieudonné Vebamba. Dans le message du directeur général, lu par son représentant, il a exprimé sa joie de voir un nouveau parieur repartir avec un super lot.

« Aujourd’hui, ce super gros lot est la preuve tangible que la confiance en la LONAB est une confiance récompensée. Nous continuerons à innover, à renforcer la sécurité et la transparence de nos opérations, afin que chaque joueur se sente valorisé et respecté. À vous, Monsieur Nikiéma, je souhaite que ce gain soit le point de départ de nouvelles ambitions et de projets porteurs pour vous, votre famille et votre communauté », a-t-il fait savoir.

Le Président de la Délégation Spéciale de la commune de Houndé, Souleymane Dianda, a quant à lui loué le fait que le gagnant soit récompensé dans la province. Il a également saisi l’occasion pour inviter les populations à faire confiance à la LONAB tout en espérant que ce gain fasse l’objet d’un investissement responsable de la part du gagnant.

Raphaël Nikiéma a gagné cette somme en misant 16 800 F CFA et a obtenu l’ordre du jour qui s’élevait à 63 476 000 F CFA. En plus de trois bonus, il repart avec la somme de 63 499 000 F CFA.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24