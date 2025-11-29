Communiqué | LONAB alerte : attention à la fausse publicité “Casino LONAB” sur les réseaux sociaux

La Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) porte à la connaissance de son aimable clientèle que des individus malintentionnés exploitent sa « dénomination » pour diffuser sur les réseaux sociaux une publicité trompeuse et mensongère intitulée « Casino LONAB », tendant à faire croire qu’il s’agit d’un de ses produits.

La LONAB rappelle à sa clientèle que ses produits en ligne commercialisés sur le marché actuellement, sont le « Pari Sportif Lonabet » et le « Faso Loto 5/90 », accessibles via les plateformes www.lonabet.bf et www.fasoloto.bf.

Par ailleurs, elle met en garde ces arnaqueurs et exhorte sa clientèle à faire preuve de prudence et de vigilance face à la prolifération de pratiques malveillantes sur Internet et les réseaux sociaux.

Tout en remerciant ses joueurs pour la confiance sans cesse renouvelée, la LONAB réaffirme son engagement à les protéger. Elle les rassure également qu’elle collabore avec les autorités compétentes afin d’identifier et poursuivre les auteurs de ces pratiques illégales.

