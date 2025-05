Ouverture de 50 nouveaux clubs LONAB : Les gérantes, veuves de FDS et VDP, soumises à cinq jours de formation

Les nouvelles gérantes et aide-vendeuses des 50 nouveaux clubs du Pari Mutuel Urbain (PMU’B) de la LONAB, des veuves et ayants droit des forces combattantes tombées au front sont soumises à une session de formation sur la gestion de ces clubs à Ouagadougou, à partir de ce mercredi 7 mai 2025. 5 jours durant, ces dames vont apprendre de la LONAB comment gérer ces clubs afin de se faire un gagne-pain dans un Burkina Faso résilient.

La lutte pour la reconquête du territoire national du Burkina Faso, passe aussi par l’aspect de la prise en charge sociale des premières victimes de cette situation. Adhérant à ce fait, la Loterie nationale burkinabè (LONAB), a créé des clubs PMU’B pour accompagner les veuves et ayants droit des forces combattantes tombées au front.

Ce mercredi 7mai 2025, elle a ouvert une session de 5 jours pour mieux outiller ces dames avant leurs prises de fonctions. Cela, en rapport avec la responsabilité sociétale de l’entreprise et la volonté de solidarité nationale de la LONAB, selon son directeur général Ibrahim Ben Harouna Zarani.

« L’ouverture de ces 50 nouveaux clubs du Pari Mutuel Urbain Burkinabè (PMU’B) est porteuse de symbole d’espoir et d’opportunités, car fruit d’une décision éclairée du Conseil d’Administration de la LONAB, guidée par une directive gouvernementale forte et empreinte d’humanité. Elle rime avec les valeurs fondamentales qui animent la LONAB depuis sa création à savoir la responsabilité sociale et la solidarité nationale », a fait savoir Ibrahim Ben Harouna Zarani.

Cette attribution n’est pas un simple geste, selon le directeur général. À l’écouter, ces dames ont été coptées dans tous les corps des forces de défense nationale. En effet, 10 veuves de la Police nationale, 3 de la Douanes, 2 des Sapeurs Pompiers, 9 de la Brigade des Volontaires pour la Défense de la Patrie, 8 de l’armée de terre, 3 des agents des eaux et des forêts sont entre autres les corps qui ont été choisies pour l’initiative.

« L’attribution de ces 50 nouveaux clubs aux veuves et ayants droit de nos héros n’est pas un simple geste. C’est l’expression concrète de la reconnaissance de la nation envers ceux qui ont donné leur vie pour sa sécurité et sa pérennité. Ainsi, les clubs ont été octroyés en tenant compte de toutes les entités de nos forces combattantes engagées au front », a-t-il affirmé.

Ce choix s’est présenté comme une lueur d’espoir pour l’une des bénéficiaires Awa Bandé et le Directeur Général de l’Agence de Soutien aux Veuves, Orphelins et Victimes de Guerre (ASVOVIG), le Médecin Lieutenant-Colonel Lamine Ouédraogo.

« On est dans un métier là où, le côté humain est très important ! Donc il faut qu’au-delà des compétences qu’on va vous donner, que de façon humaine, vous puissiez propager une certaine convivialité autour de vous pour accompagner tous ceux qui viendront parier dans vos centres », a exhorté le Médecin Lieutenant-colonel.

Awa Bandé, Mère de 3 trois filles, épouse d’un défunt douanier a promis un bon usage de cette offre. De cette initiative, 20 autres veuves ont bénéficié de la formation, là, pour la gestion des guichets. En gros, 170 emplois directs ont été crées parlant aussi des 150 en formation du jour.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

