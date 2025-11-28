30 ans des NAK : L’avenir du festival débattu autour d’une table ronde

Partage

En marge de la 30e édition des Nuits Atypiques de Koudougou (NAK), le comité d’organisation a tenu une table ronde ce vendredi 28 novembre 2025 pour échanger sur l’édition en cours et dégager des perspectives concrètes pour l’avenir du festival.

La réunion, qualifiée de « brillante », a abordé l’historique de l’événement, recueilli des témoignages, et surtout, tracé des pistes pour les éditions futures.

En préambule, Koudbi Koala, directeur général des NAK, a rappelé les conditions souvent difficiles dans lesquelles le festival a été maintenu au fil des années. Il a chaleureusement félicité tous ceux qui, depuis le début, ont mis la main à la pâte pour la réussite de l’événement.

En matière de chiffres, le festival a souligné son impact sur la durée. Il a enregistré 1200 artistes, en prestation durant ce long parcours. De son côté, Simon Gansoré, chargé de communication des NAK, a tenu à clarifier un point de confusion récurrent concernant la gouvernance du festival.

« Les NAK sont portées par l’association Benebnooma, et Koudbi Koala en est le fondateur. Il faut que les gens sachent faire la part des choses. Il ne faut pas que les gens pensent que Koudbi Koala est le seul à profiter des revenus des NAK. Non, il y a toute une institution derrière qui pilote les choses ».

Plusieurs perspectives ont été soulevées par les participants afin d’assurer la pérennité et le confort du festival. Les demandes se concentrent sur trois grands points. D’abord le bilan, il a été demandé de dresser un bilan précis après chaque édition.

Ensuite l’infrastructure du site, notamment le réaménagement du site jugé urgent par les festivaliers qui déplorent la présence importante de poussière. Enfin les équipements, dont la construction de forages, de latrines et de magasins.

Pour marquer d’une pierre blanche cette 30e édition, le comité d’organisation a prévu un geste de solidarité. En effet, un don sera effectué le dimanche 30 novembre 2025 pour soutenir l’initiative Faso Mêbo.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24