SAPOO 2025 : Une première édition pour une vision plus claire à l’ère du numérique

La capitale burkinabè accueille du 28 au 30 novembre 2025 la première édition du Salon panafricain de l’optique et de l’optométrie (SAPOO) à la place de la révolution de Ouagadougou. Cette édition est placée sous le thème « Le port des lunettes à l’ère du numérique ». Cet événement ambitionne de créer un cadre pour offrir des solutions accessibles à la population autour des questions de santé visuelle.

Le commissaire général du Salon panafricain de l’optique et de l’optométrie (SAPOO), Lionel Ilboudo, a indiqué que ce salon à plusieurs objectifs, notamment offrir des tests de vue gratuits, proposer des verres correcteurs à prix sociaux, mettre à disposition des équipements visuels adaptés aux visiteurs.

Du 28 au 30 novembre 2025 à la place de la révolution de Ouagadougou, les visiteurs pourront, selon le commissaire général du SAPOO, bénéficier de dépistages, de corrections des optométries et de conseils personnalisés pour une meilleure santé visuelle.

« L’œil est un organe de sens. C’est cette vison qui nous permet d’interagir avec le monde sans assistance. Il faut la protéger en se faisant dépister, en allant vers les centres de santé et en prenant des verres correcteurs chez des opticiens professionnels », a indiqué le commissaire général du SAPOO.

Co-parrain à cette première édition du SAPOO, le ministre de l’enseignement de base, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales, Jacques Sosthène Dingara, a exprimé « toute la satisfaction du gouvernement » pour cette initiative.

Le ministre a également insisté sur la nécessité de rendre les soins visuels accessibles. C’est dans cette perspective que Jacques Sosthène Dingara a annoncé que son département travaillera en synergie avec les opticiens afin de dépister systématiquement les enfants dès leur entrée au cours préparatoire pour prévenir les troubles de la vison qui affectent leur scolarité.