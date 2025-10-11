Faso Mêbo : Les opticiens burkinabè offrent du matériel de protection d’une valeur de 5 millions FCFA

Dans le cadre de la Journée mondiale de la vue, l’Association professionnelle des opticiens lunetiers du Burkina (APOLB) a posé un geste citoyen fort en faveur de l’initiative présidentielle Faso Mêbo, ce samedi 11 octobre 2025 à Ouagadougou.

Les membres de l’association professionnelle des opticiens lunetiers du Burkina (APOLB) a offert un important lot de lunettes de protection, gants, casques et gilets, d’une valeur totale estimée à 4 850 000 FCFA, pour soutenir les volontaires engagés dans les activités d’embellissement du pays.

Selon Lionel Ilboudo, président de l’APOLB, cette action s’inscrit dans un élan patriotique. « Nous avons voulu répondre à l’appel de l’initiative Faso Mêbo pour participer, à notre manière, à la construction de la nation. C’est un acte citoyen fort auquel nous adhérons pleinement », a-t-il déclaré.

Le don comprend environ 200 paires de lunettes pharmaceutiques, une centaine de gants, des casques et gilets de sécurité destinés aux équipes. « Les lunettes de protection permettent de travailler en sécurité et de préserver la santé visuelle. Nous voulons ainsi joindre notre savoir-faire à la dynamique nationale », a expliqué Lionel Ilboudo.

À travers ce geste, l’APOLB réaffirme son engagement pour le développement du Burkina Faso et invite d’autres corps de métiers à emboîter le pas dans la dynamique patriotique impulsée par Faso Mêbo.

Créée pour assainir et réglementer le secteur de l’optique au Burkina Faso, l’association des opticiens lunetier du Burkina (APOLB) œuvre également à la formation continue de ses membres et à la sensibilisation du public sur l’importance de la santé visuelle.