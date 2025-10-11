Donald Trump relance la guerre commerciale : 100 % de droits de douane supplémentaires contre la Chine

Le président américain Donald Trump a ravivé, vendredi 10 octobre 2025, les tensions commerciales entre Washington et Pékin. En réponse aux récentes restrictions chinoises sur les terres rares, il a annoncé une nouvelle salve de sanctions économiques : des droits de douane supplémentaires de 100 % sur les produits chinois, applicables dès le 1er novembre 2025, voire avant.

Pour la Maison-Blanche, cette mesure s’ajoute aux 30 % de taxes déjà en vigueur sur les marchandises chinoises depuis mai 2025, ainsi qu’aux tarifs ciblant certains secteurs stratégiques comme l’acier, l’aluminium, le cuivre, la pharmacie ou encore l’ameublement. Dans certains cas, les droits cumulés pourraient atteindre jusqu’à 200 %, accentuant ainsi la pression sur les exportations chinoises vers les États-Unis.

Donald Trump justifie cette décision par la « posture commerciale extraordinairement agressive » de la Chine, qu’il accuse de vouloir « tenir le monde en otage » grâce à sa domination sur le marché des terres rares. Ces matériaux sont essentiels à la fabrication de technologies de pointe, des batteries électriques aux équipements militaires.

Le président américain a également annoncé l’instauration de restrictions sur les exportations de logiciels stratégiques vers la Chine à la même date, intensifiant un peu plus le bras de fer technologique entre les deux puissances.

Initialement prévue lors du sommet de l’APEC en Corée du Sud, la rencontre entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping semble désormais compromise. « Il n’y a plus de raison valable de se rencontrer », a déclaré le président américain sur son réseau Truth Social, dénonçant une attitude « très hostile » de Pékin.

Ces annonces ont immédiatement provoqué une onde de choc sur les marchés. Wall Street a clôturé dans le rouge. Le Dow Jones a chuté de 1,9 %, le NASDAQ de 3,56 % et le S&P 500 de 2,71 %, effaçant les gains réalisés au cours des deux dernières semaines.

De son côté, la Chine a officialisé de nouvelles restrictions à l’exportation des technologies liées à l’extraction et à la production des terres rares. Pékin a également annoncé l’instauration de droits spéciaux pour les navires américains accostant dans ses ports, en réponse à des mesures similaires prises par Washington en avril.

Les relations commerciales sino-américaines, en légère accalmie ces dernières semaines, replongent donc dans la tension. En septembre, les deux dirigeants avaient pourtant eu une discussion jugée « productive », évoquant même une éventuelle visite croisée en 2026.

Mais depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier dernier, la stratégie protectionniste américaine s’est nettement durcie. Les droits de douane entre les deux pays atteignent désormais des niveaux trois fois supérieurs à la normale, bouleversant les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Un accord conclu plus tôt cette année devait maintenir les taxes à 30 % pour les produits chinois et 10 % pour les exportations américaines vers la Chine, jusqu’au 10 novembre 2025.

Avec l’annonce de vendredi, cette trêve fragile vole en éclats, rouvrant un chapitre d’incertitude dans une rivalité économique qui redessine, une fois de plus, les équilibres mondiaux.

Source : La Presse Ca