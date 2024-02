Santé oculaire : Ouagadougou abrite la 1re édition du salon africain des lunettes

publicite

La première édition du Salon africain des lunettes se tient du 1er au 4 février 2024 à Ouagadougou. L’initiative est de l’association professionnelle des opticiens du Burkina et l’association Wend La Laafi. Pour une première, ce sont les Forces combattantes qui sont à l’honneur d’où le thème « Promouvoir la santé oculaire chez les FDS et VDP par le port des lunettes ».

Le Salon africain des lunettes se veut une lucarne pour les professionnels qui interviennent dans le domaine de l’optique de se rencontrer afin de renforcer leurs compétences et innover dans leurs prestations. Aussi, le salon a pour objectif de promouvoir la santé oculaire des populations. Pour cette première édition, la part belle est réservée aux Forces combattantes à travers le thème « Promouvoir la santé oculaire chez les FDS et VDP par le port des lunettes ».

Un choix de thème qui n’est pas fortuit, selon Lionel Ouédraogo, président du comité d’organisation dudit salon. « La vision est très capitale pour nos FDS et VDP lorsqu’ils sont en mission de sauvetage de notre nation. Et ceci est notre contribution à l’effort de paix par la promotion de la santé oculaire chez les FDS et VDP », a-t-il expliqué.

La première édition du salon est placée sous le parrainage du ministre de la défense et des anciens combattants, le Colonel major Kassoum Coulibaly. Son représentant le Colonel major Sosthène Ouédraogo, a salué cette initiative quand bien salvatrice pour les FDS et VDP.

Également, il a salué l’engagement et la détermination des initiateurs du salon à contribuer à la santé oculaire des populations en général et des FDS en particulier. « Le contexte sécuritaire est marqué par des actions offensives des forces de défense et de sécurité (FDS) et des volontaires pour la défense de la Patrie (VDP) dans le cadre de la reconquête de l’intégralité du territoire. La santé oculaire est gage d’une aptitude au combat car il faut bien voir et viser juste pour ne pas rater la cible », a-t-il souligné.

Durant les quatre jours du salon, diverses activités sont au programme. Il s’agit, entre autres, des consultations ophtalmologiques et des dépistages de la cataracte, des prescriptions et le montage de verres correcteurs, des expositions ventes de monture de lunettes et des lentilles optiques.

Seydou Ouattara, opticien, manager de Iris Optique et exposant, a apprécié l’initiative du salon. « A l’occasion du salon, on a jugé bon de venir nous positionner pour qu’on puisse savoir que IRIS Optique existe aussi », a-t-il relevé. La première édition du Salon africain des Lunettes se tient du 1er au 4 février 2024 à la Place de la Nation à Ouagadougou.

Aminata Catherine SANOU et Akim KY

Burkina 24

