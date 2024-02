Gendarmerie nationale : Des nouveaux chefs à la tête de la 3e Légion et de la Légion Spéciale

publicite

Le Chef d’État-major de la Gendarmerie Nationale, le Colonel Natama Kouagri, a procédé ce vendredi 02 février 2024 à l’installation des nouveaux commandants de la 3e Légion et de la Légion Spéciale de la Gendarmerie Nationale. Il s’agit respectivement du Lieutenant-colonel Yaguibou Issa et du Lieutenant-colonel Sib Sié Arnaud. La cérémonie s’est déroulée dans l’enceinte du camp Paspanga à Ouagadougou et a connu la présence des autorités administratives, militaires, judiciaires, religieuses, coutumières, des parlementaires ainsi que des parents et amis.

Nommés par décret présidentiel le 22 novembre 2023, ces deux officiers supérieurs ont été installés ce vendredi 2 février 2024 à Ouagadougou.

Les deux nouveaux commandants de légions se sont engagés à donner le meilleur d’eux-mêmes pour la réussite des missions qui leur ont été confiées. Aussi, s’emploieront-ils à être digne de la confiance placée en eux par les plus hautes autorités du pays, ont-ils confié.

Les lieutenants colonels Yaguibou Issa et Sib Sié Arnaud étaient précédemment, respectivement commandants des 2e et 4e légions de Gendarmerie.

La Légion Spéciale de la Gendarmerie Nationale a sous sa tutelle des unités spécialisées à savoir : le Groupement d’Escorte et d’Honneur, le Groupement de Sécurité et d’Intervention ainsi que les Groupes d’Action Rapide de Surveillance et d’Intervention (GARSI).

La 3e Légion de Gendarmerie couvre quatre régions administratives (Centre, Centre-Ouest, Centre-Sud et Plateau Central). Les Groupements de Gendarmerie Départementale de Ouagadougou et Koudougou, le Groupement des Transports Aériens, le Groupement de Gendarmerie Mobile de Ouagadougou ainsi que la Section de Recherches de Gendarmerie de Ouagadougou sont les entités relevant de cette Légion.

