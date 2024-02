La technologie pour tous : La soirée de visionnage des matchs de la Coupe d’Afrique des Nations de TECNO connecte les fans par la passion

publicite

0 Partages Partager Twitter

Abidjan, Lagos, Accra, Dakar, Ouagadougou, Nairobi, Lusaka, Kampala, Dar es Salaam – 02 Février 2024

La suite après cette publicité

En tant que sponsor officiel de la Coupe d’Afrique des Nations Total Energies 2023, TECNO a souligné son engagement en faveur de l’innovation et de la technologie afin d’inspirer l’état d’esprit positif de demain chez les jeunes progressistes. Poussé par cette mission, TECNO ne ménage pas ses efforts pour offrir à un plus grand nombre de personnes la joie et l’excitation de regarder du football sur grand écran, en s’alignant sur le thème « Pour les jeunes, pour la passion ». La série d’événements organisés par TECNO dans divers pays africains souligne sa volonté de rendre la technologie plus accessible et de faire en sorte qu’un plus grand nombre de personnes puissent profiter du bonheur et de l’enthousiasme que procure le visionnage des matchs de la Coupe d’Afrique des Nations 2023.

Côte d’Ivoire Fan Zones : Libérer la magie du football

Marqué par l’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, TECNO a transformé la Côte d’Ivoire en un épicentre palpitant de ferveur footballistique. Les Fans zones de TECNO ont offert un havre émotionnel à ceux qui n’ont pas eu l’occasion de vivre l’expérience du stade.

La foule, une mosaïque de générations – adultes, jeunes et enfants – s’est rassemblée sous les étoiles, unie par sa passion pour le football et sa fierté nationale. Un écran haute définition a donné vie aux matches, transformant la fan zone en une mer d’acclamations, de moments musicaux animés et de quiz, les prix TECNO ajoutant à l’excitation.

Nigeria « Extravaganza » : Soirée de visionnage des matchs de la Coupe d’Afrique des Nations 2023

TECNO a organisé une expérience extraordinaire de visionnage des matchs de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 au Jara Mall, Ikeja, le 27 janvier. Des passionnés de football se sont rassemblés pour célébrer chaque but, chaque arrêt et chaque moment, créant ainsi des liens entre les fans. Le programme de divertissement comprenait des prestations de Peruzzi, DJ Neptune, Lyta, et bien d’autres, sous la direction de Jimmie Akinsola et avec Zlatan Ibile en tête d’affiche.

TECNO a assuré une expérience inoubliable avec des matchs en temps réel, des discussions passionnantes, un accès VIP et une chance de se connecter à la marque. Cette convergence du football et de la technologie a fait monter l’euphorie au Nigeria, démontrant l’engagement de TECNO dans la célébration de la passion et de l’excellence au-delà du jeu. Le parrainage de la marque met l’accent sur l’innovation technologique, rendant la joie de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 accessible à un public plus large. Au Sénégal, les zones de supporters de TECNO se sont transformées en un vibrant carnaval de la passion du football. Le pouls de la ville s’est accéléré lorsque les fans se sont lancés dans des concours de danse spontanés, reflétant l’excitation énergique qui régnait sur le terrain. Un énorme ballon de football gonflable a dominé la scène, ajoutant à l’atmosphère festive.

Au Burkina Faso, TECNO a retrouvé les fans du ballon rond au cœur même de leurs lieux de prédilection. Les soirées After-work dans les bars et restos les plus populaires sont devenus des moments de partage palpitants. Le Cameroun a assisté à un spectacle au cœur de la ville, avec la présentation des produits TECNO. Le lieu était orné de peintures murales vibrantes, ce qui a suscité l’enthousiasme des amateurs de technologie. Au Kenya, l’apparition surprise de légendes locales du football, au milieu de drapeaux TECNO agités, a apporté une touche d’émotion inattendue, insufflant de la passion à l’atmosphère.

En transformant l’événement sportif en une célébration qui va au-delà du football et incarne la passion, TECNO tire parti de son parrainage pour améliorer l’expérience globale des supporters à travers l’Afrique. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’accent mis par la marque sur l’innovation technologique et de sa mission consistant à rendre le plaisir de regarder les matchs de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 accessible à un public plus large.

Pour toute question relative aux médias, veuillez contacter [email protected].

A Propos de TECNO

TECNO est une marque de technologie innovante présente dans plus de 70 pays et régions sur les cinq continents. Depuis son lancement, TECNO a révolutionné l’expérience numérique sur les marchés mondiaux émergents, en s’efforçant sans relâche d’intégrer parfaitement un design contemporain et esthétique aux technologies les plus récentes. Aujourd’hui, TECNO est devenu un leader reconnu sur ses marchés cibles, proposant des innovations de pointe à travers une large gamme de smartphones, d’accessoires intelligents, d’ordinateurs portables et de tablettes, de systèmes d’exploitation HiOS et de produits domestiques intelligents. Guidée par l’essence de sa marque « Stop At Nothing », TECNO s’engage à mettre les technologies les meilleures et les plus récentes à la disposition des personnes tournées vers l’avenir. En créant des produits élégants et intelligents, TECNO inspire les consommateurs du monde entier à ne jamais cesser de donner le meilleur d’eux-mêmes et de leur avenir. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site officiel de TECNO : www.tecno-mobile.com

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite