TECNO dévoile la série Camon 30 qui change la donne : Capturez votre monde avec des détails époustouflants

Ouagadougou, Burkina Faso – 16 avril 2024

– TECNO Mobile, l’une des principales marques de smartphones, a officiellement lancé sa très attendue série Camon 30. Cette gamme innovante répond aux différents besoins et budgets des clients, offrant une technologie de pointe pour une expérience mobile véritablement immersive.

Dévoilement de puissance et de performances :

La série Camon 30 dispose d’un processeur puissant avec le chipset 8200 Dimensity, garantissant des performances fluides pour les tâches exigeantes. Le multitâche devient sans effort avec 12 Go de RAM extensible (jusqu’à 24 Go), tandis que l’énorme capacité de stockage de 512 Go élimine les problèmes de stockage.

La photographie redéfinie :

TECNO repousse les limites de la photographie mobile avec l’impressionnant appareil photo principal de 50 MP du Camon 30. Capturez des photos et des vidéos de qualité professionnelle avec une clarté époustouflante, même dans des conditions de faible luminosité.

Plusieurs options pour répondre à vos besoins :

La série Camon 30 s’adresse à un large éventail d’utilisateurs. Choisissez parmi le Camon 30 4G pour un usage quotidien, le Camon 30 5G pour une connectivité ultra-rapide, ou le Camon 30 Pro 5G ou Premier 5G pour une expérience utilisateur ultime.

La série CAMON 30 est la dernière itération de la populaire famille de smartphones CAMON – le produit d’imagerie phare de TECNO. La nouvelle série poursuit la philosophie de la gamme CAMON, en mettant l’accent sur une expérience photographique professionnelle et un design à la mode pour les individus élégants et modernes.

La série CAMON 30 comprend quatre modèles : CAMON 30 Premier 5G, CAMON 30 Pro 5G, CAMON 30 5G et CAMON 30.

Outre l’imagerie, la série CAMON 30 se distingue également par son design emblématique de caméra à axe latéral classique apportant un style de caméra classique, tandis que des fonctionnalités de divertissement exceptionnelles incluent le superbe écran LTPO 1,5K du CAMON 30 Premier 5G

Une décennie d’innovation :

Selon le directeur marketing de TECNO, M. Attai Oguche, le lancement a déclaré que TECNO, créée au Burkina Faso en 2012-2013, poursuit son engagement à « Stop At Nothing » en fournissant une technologie de pointe. La série Camon, qui en est maintenant à sa 10e année, témoigne du leadership de TECNO dans l’industrie des smartphones. Prendre une place enviable parmi les 10 marques les plus admirées en Afrique.

Au-delà des smartphones :

Pour étayer davantage ce point, le responsable de la marque TECNO au Burkina Faso, M. Andrew O, a mentionné que TECNO va au-delà des smartphones, TECNO propose un portefeuille de produits diversifié au-delà des smartphones. Découvrez leur gamme d’ordinateurs, de modems Wi-Fi, de caméras de surveillance et d’accessoires élégants.

