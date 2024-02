Le « Learning From Green African Building » pour une utilisation des matériaux locaux dans la construction des bâtiments

publicite

Le Goethe Institut du Sénégal et celui du Burkina Faso ont présenté le 31 janvier 2024 le projet « Learning From Green African Building ». Ce projet, initié par l’institut culturel allemand du Sénégal, vise à promouvoir l’utilisation des matériaux locaux dans la construction des bâtiments.

« Pourquoi on ne va pas penser à comment créer un bâtiment avec des matériaux locaux qui va créer une économie locale et après on va avoir des jolies maisons avec une bioclimatique qui va nous permettre de réduire notre consommation d’énergie et minimiser l’impact climatique ? ». C’est à cette problématique que répond le projet « Learning From Green African Building », selon Philippe Kueppers, directeur du Goethe institut Sénégal, initiateur du projet.

Le « Learning From Green African Building » est un projet digital qui vise à regrouper l’ensemble des savoir-faire dans la construction des bâtiments à base de matériaux locaux. Ce projet a pour but de mettre en valeur la richesse et la diversité des approches durables sur le continent africain. Avec cette approche architecturale basée sur l’utilisation des matériaux locaux, cela va permettre de relever plusieurs défis, selon Caroline Geffriaud, coordinatrice du projet.

« Les matériaux locaux peuvent relever plusieurs défis. D’ailleurs des défis qui sont bien plus larges que la résolution de la crise climatique. Ils peuvent relever les défis sociaux, culturels ou économiques et c’est en ce sens que je pense qu’ils sont vraiment importants », a reconnu Caroline Geffriaud. Le projet « Learning From Green African Building » entend parcourir l’Afrique afin d’inciter les jeunes et acteurs de la construction des bâtiments à plus d’engagement à l’utilisation des matériaux locaux.

Ainsi après Ouagadougou, ce projet s’installera à Lagos au Nigeria, à Abidjan en Côte d’Ivoire, à Accra au Ghana et enfin en Nairobi au Kenya. Et à cette étape dans la capitale burkinabè, les initiateurs du projet ont pu, devant architectes, étudiants, partager leurs expériences sur l’utilisation des matériaux locaux dans la construction des bâtiments.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

