Incendie au marché de Paspanga : Les autorités communales aux côtés des commerçants sinistrés

Un incendie s’est déclaré tôt ce dimanche 30 novembre 2025, aux environs de 7h30, au marché de Paspanga, à Ouagadougou. Alerté, le Président de la Délégation spéciale (PDS) de la commune, Maurice Konaté, s’est immédiatement rendu sur les lieux, accompagné d’une équipe technique, afin de constater les dégâts et témoigner son soutien aux commerçants affectés.

‎Le PDS a salué la promptitude des sapeurs-pompiers ainsi que la mobilisation des riverains, qui ont permis de maîtriser les flammes et d’éviter une propagation susceptible de causer un bilan plus lourd. Aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée. Toutefois, les dégâts matériels sont importants.

‎Selon le rapport préliminaire de l’Agence de Développement Économique Urbain (ADEU), un bloc de 280 étals a été touché, dont près de 160 détruits ou fortement endommagés. Sur les 740 emplacements que compte le marché, cela représente 21,62 % de pertes.

‎Face aux commerçants durement éprouvés par la perte de leurs marchandises et de leurs outils de travail, Maurice Konaté a exprimé la solidarité de la commune et réaffirmé l’engagement des services municipaux à accompagner les victimes dans les démarches à venir.

‎Les causes de l’incendie ne sont pas encore élucidées. Une enquête a été ouverte afin de déterminer l’origine du sinistre.

‎Après le passage du PDS, plusieurs autorités se sont également rendues sur les lieux à savoir Emile Zerbo, ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité ; Abdoulaye Bassingha, gouverneur de la région du Kadiogo ; Ouenwaoga Jonas Sawadogo, Président de la Délégation spéciale de l’arrondissement 2.

‎Cet incident vient rappeler l’importance du respect des normes de sécurité dans les espaces marchands, ainsi que la nécessité pour les commerçants d’adopter des comportements citoyens permettant de réduire les risques d’incendie.

‎Source : Mairie de Ouagadougou