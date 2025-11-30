ReCaM 2025 : Des cadres musulmans se réunissent pour renforcer leur contribution au développement du Burkina Faso

La 4e édition de la Rencontre des Cadres Musulmans (ReCaM) a été ouverte le samedi 29 novembre 2025, à Ouagadougou, sous le thème « Le cadre musulman au cœur des défis sociaux et communautaires ». Elle marque le lancement d’une rencontre d’échanges stratégique portée par le Cercle d’Études, de Recherches et de Formation Islamiques (CERFI). Cette biennale rassemble des acteurs issus de divers secteurs afin de réfléchir à une meilleure implication des cadres musulmans dans la vie nationale.

Initiée pour stimuler la participation de cette frange de la société aux enjeux majeurs du pays, la ReCaM ambitionne de renforcer la contribution intellectuelle, citoyenne et professionnelle des cadres musulmans dans l’organisation communautaire.

Pour Souleymane Koné, président du Comité d’organisation, la rencontre a débuté par une conférence inaugurale visant à contextualiser l’événement, suivie de deux tables rondes qui ont approfondie le thème général de RECAM 2045. Ces discussions ont pour objectif de formuler des recommandations dont la mise en œuvre sera suivie.

La ReCAM attend des contributions constructives de tous les participants, avec l’ambition d’être un moteur de développement non seulement pour la communauté musulmane, mais pour l’ensemble de la nation burkinabè. La vision est que les dirigeants musulmans participent activement au développement national, en veillant à ce que leurs contributions donne un ton au progrès de la nation.

« Il ne s’agit pas de venir faire des débats assez stériles, mais d’être une force contributive pour non seulement notre communauté, mais pour la nation toute entière », a-t-il insisté en sollicitant l’implication de tous les participants aux différents débats.

À travers ses interventions et programmes, le CERFI entend également participer à l’essor socio-économique du pays. L’organisation se donne pour mission de contribuer à bâtir une société plus inclusive, résiliente et unie autour de valeurs citoyennes fortes. Cette édition de la ReCaM s’inscrit donc dans la continuité de cet engagement, avec pour objectif de mobiliser davantage de compétences et d’expertises au service du développement national.

Selon Amidou Yameogo, président du CERFI, le thème de cette année, « le cadre musulman au cœur des défis sociaux et communautaires », résonne avec force dans un contexte marqué par des défis multiples. Il à cité entre autre l’insécurité, la fragilité sociale, la résilience économique, le délitement du lien communautaire, etc.

« Le cadre musulman doit donc être un artisan de solutions, un acteur de cohésion, un agent de paix, un bâtisseur de l’avenir et non un passif des difficultés. C’est à cette responsabilité, chers frères et sœurs que je nous engage », a-t-il ajouté.

En réunissant des cadres issus de divers horizons professionnels, la ReCaM 2025 entend stimuler des réflexions porteuses d’innovation, de cohésion et de progrès social.