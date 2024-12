Burkina Faso : Dr Hamidou Yaméogo investi à la tête du CERFI pour un nouveau mandat de 2 ans 

publicite

Le Cercle d’Études, de Recherches et de Formation Islamique (CERFI) a tenu son XIIIe congrès ordinaire ce dimanche 29 décembre 2024 à Ouagadougou. A l’ordre du jour de ce congrès, l’installation du nouveau bureau exécutif national dirigé par le Docteur Hamidou Yaméogo.

Porté par le collège électoral, le nouveau bureau national du Cercle d’Études, de Recherches et de Formation Islamique (CERFI), a été installé ce dimanche 29 décembre 2024 à Ouagadougou lors du son XIIIe congrès ordinaire. Ce bureau, fort de 22 membres et d’un conseil d’administration, a pour mission de réunir les musulmans autour d’un objectif commun pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso.

Le nouveau président, Hamidou Yaméogo, conscient des missions qui lui ont été assignées, s’engage à travailler pour l’union des musulmans afin de consolider les acquis, gage d’un bon vivre ensemble. Il invite par ailleurs ses collaborateurs à l’abnégation au travail pour relever les défis pour un Burkina Faso meilleur et uni.

« Le plus important c’est de consolider les acquis du mandat écoulé et identifier les défis émergent et nouveau non seulement pour notre communauté mais aussi pour notre pays. Les défis sont de deux ordres ; il y a des défis liés à notre communauté et les défis liés au développement de notre pays. Comment nous pouvons contribuer à faire face aux défis de l’insécurité et humanitaire que connait notre pays », a exprimé Dr. Hamidou Yaméogo.

Même engagement du côté de la cellule nationale féminine du CERFI, pour sa présidente Zarata Zida, son mandat sera placé sous le signe de la formation au profit des femmes musulmanes pour renforcer la foi. « Nous allons entreprendre des activités comme des séminaires, des formations, des conférences pour renforcer la foi et la spiritualité des sœurs », a-t-elle souligné.

Le nouveau bureau a eu les félicitations et les encouragements de la Fédération des Associations Islamiques du Burkina (FAIB) qui l’invite à travailler main dans la main pour l’union de tous les musulmans du Burkina. « Nous les conseillons de se donner la main parce que le CERFI est le cerveau de notre communauté. Nous bénissons ce bureau, qui porte l’espoir de tous les musulmans du Burkina Faso. Nous les invitons à se donner la main pour que le pays sorte de la situation qu’il traverse aujourd’hui par la prière », a exprimé El Hadj Moussa Kouanda, président de la communauté musulmane du Burkina.

Le Cercle d’Études, de Recherches et de Formation Islamique (CERFI) est une association de développement de droit burkinabè, à caractère religieux, reconnue officiellement le 23 juin 1989. Elle a pour but de promouvoir et d’encourager l’étude et la recherche dans le domaine de l’Islam.

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

