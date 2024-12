CHAN 2025 : « L’équipe du Burkina Faso mérite sa victoire », avoue le sélectionneur des Eléphants A’

publicite

Les Eléphants A’ ont été piégés par leurs homologues du Burkina Faso les Etalons A’ à l’occasion du match retour des éliminatoires du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) 2025. N’Dri Romaric, l’entraîneur de l’équipe ivoirienne reconnait la supériorité des Burkinabè dans cette double confrontation.

« Dans l’ensemble du match, on a été bousculé dans l’engagement, l’agressivité de l’équipe du Burkina qui mérite sa victoire », reconnait sans ambages N’Dri Romaric, le sélectionneur des Éléphants A’ après la défaite de son équipe face au Burkina Faso. Les deux équipes ont dû recourir à la séance des tirs au but.

Battus au match aller (2-0), les poulains de Issa Balboné et Pierre Bazié se sont imposés sur le même score (2-0). Ils ont dû recourir à la séance des tirs au but (4-2) pour arracher la qualification. Dans ce jeu d’adresse, Patrick Malo et ses coéquipiers ont été plus adroits. Les Burkinabè ont converti quatre tirs contre deux. L’avantage au match aller (2-0) n’a pas servi les Éléphants A’.

« J’assume l’entière responsabilité. Je pensais qu’on allait bien résister et qu’en passant avec deux attaquants devant on pouvait réduire le score pour pouvoir se qualifier. Après, les tirs au but, parfois, c’est la qualité, parfois c’est beaucoup de Barakah. Cet après-midi, on n’a pas été à la hauteur », admet N’Dri Romaric Koffi.

Les Éléphants locaux ne disputeront donc pas cette 8e édition du CHAN. La Côte d’Ivoire est le premier pays hôte du CHAN qu’elle a organisée en 2009. La compétition est réservée uniquement aux joueurs locaux évoluant dans les championnats de leur pays.

