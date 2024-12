« Ami fidèle » : Le nouvel album de la chantre Asnath officiellement lancé

publicite

La chanteuse gospel Asnath vient d’offrir à ses nombreux fans un cadeau de fin d’année avant l’heure avec la sortie officielle de son nouvel album, « Ami Fidèle ». Dédicacé le 29 décembre 2024, dans la capitale burkinabè, ce projet musical est le fruit d’un long parcours spirituel et artistique.

Née dans un foyer profondément chrétien, Asnath a baigné dès son plus jeune âge dans la musique sacrée. Sa voix mélodieuse et puissante a rapidement conquis les cœurs de ses proches et de toute sa communauté. Au fil des années, elle s’est produite à maintes reprises sur scène, interprétant avec passion des chants qui célébraient la foi chrétienne.

Avec « Ami Fidèle », un album riche en émotion, Asnath a franchi une nouvelle étape dans sa carrière. Cet album de huit titres, enregistré au studio « The Challenge Music », est un véritable hymne à l’amour de Dieu. Les sonorités variées et les mélodies entraînantes invitent à la louange et à la méditation.

« Ami fidèle a été écrit dans des moments très précis, où je me suis sentie abandonnée. Une fois j’étais couchée et le refrain m’est venu. Ami fidèle, ton Jésus est là… Quand j’ai entendu la voix en même temps, le rythme est venu. En chantant la chanson, je me suis sentie remplie, restaurée », a détaillé l’artiste.

Le titre phare de l’album, « Ami Fidèle », est un rappel poignant de la présence constante de Jésus dans nos vies. « Peu importe les difficultés, tu dois lui faire confiance », a lancé Asnath. Le titre, « Lombili », interprété en langue lyélé, souligne l’importance de la foi dans le Christ pour donner un sens à notre existence.

Avec cet album, Asnath a réaffirmé son engagement dans le ministère et témoigne de sa foi en des temps souvent troublés. Son parcours est une source d’inspiration pour tous ceux qui cherchent à donner un sens à leur vie et à partager leur foi avec les autres.

Au-delà de sa dimension spirituelle, « Ami Fidèle » est un album porteur d’un message universel. Les thèmes abordés, tels que l’amour, l’espoir et la résilience, résonnent chez chacun d’entre nous. Asnath espère ainsi toucher un large public, qu’il soit croyant ou non.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

