Badminton : La 5e édition de la Coupe de la famille tient ses promesses

La cinquième édition de la Coupe de la famille de la Fédération burkinabè de badminton s’est disputée au Centre Hamadiya de Ouagadougou. La famille Kafando et la famille Kéré ont remporté les compétitions dans les catégories « frères » et « frères et sœurs » ainsi que « sœurs ».

Une compétition assez particulière à Ouagadougou. La Coupe de la famille, organisée par la Fédération burkinabè de badminton, s’est jouée le dimanche 30 novembre 2025. La particularité de cette coupe réside au fait que les équipes sont constituées autour de leurs membres de famille.

Soit un frère et sa sœur, deux sœurs, deux frères ou encore un parent et son enfant. Et cette compétition a permis de révéler la complicité qui existe entre certaines familles en exemple, un frère ou une sœur guidant son cadet.

Deux finales étaient offertes au public venu assister à cette 5e édition. La première opposait la famille Kéré, composée de Kadiatou et de sa sœur Aicha, à la famille Bilogo réunie autour de Fadilatou et de son aînée Rachidatou, championne en titre.

Les sœurs Kéré remportent le premier set (21-19), mais Rachidatou, grâce à son expérience, réussit à mener son équipe et à égaliser dans le deuxième set (21-09). Il reste alors un set décisif à jouer. Les sœurs Kéré mènent d’abord dans ce set (9-6) avant de voir le retour des sœurs Bilogo, rendant la manche très disputée (14-14). Mais Kadiatou, aidée par sa petite sœur, plus aguerrie, réussit à passer devant (21-18) et s’impose par 2 sets à 1.

Une confrontation entre familles Kafando et Ouédraogo

Chez les garçons, l’opposition est plus disputée entre la famille Kafando (Faissal et Ouzeifa) et la famille Ouédraogo (Mahamadi et Abdala). Une rencontre très serrée, avec Mahamadi, champion en titre, face à son dauphin qui a, lui aussi, déjà remporté le trophée. Dans cette confrontation intense, c’est finalement la famille Kafando qui arrache la victoire (2-1).

Au-delà de la compétition, l’objectif de la Fédération burkinabè de badminton, dirigée par Boukary Ouédraogo, est de développer la pratique du badminton au sein des familles. « L’objectif visé, c’est de donner à la famille burkinabè un cadre d’expression.

Au Burkina Faso, notamment en ville, les occupations font que trouver un cadre pour pratiquer un loisir ou un sport de maintien est rare. En tant que fédération, nous avons organisé cette compétition pour permettre aux familles de jouer ensemble », explique Boukary Ouédraogo.

Pour cette 5e édition, une cinquantaine de familles se sont inscrites. « Il y a vraiment un travail sérieux qui s’est fait à la base et, avec la vulgarisation, les gens adhèrent », constate le président de la Fédération burkinabè de badminton.

Certains athlètes espèrent, à l’avenir, faire intervenir leurs parents. La catégorie « parent-enfant » a vu la victoire de Boukaré Ouédraogo et de son fils Ahmad devant Moussa Ouédraogo et son fils Ismaël.

Pour Delphine Roamba, classée 3e, cette compétition permet de renforcer les liens au sein de la famille. « On a passé une excellente journée. On a fait trois matchs. L’essentiel, c’est qu’on a dépensé beaucoup d’énergie. En plus, cela a apporté de la familiarité au sein de la famille en jouant avec les enfants.

Désormais, il faut qu’on envoie nos maris et d’autres enfants pour plus de convivialité», assure-t-elle. Elle promet d’inviter d’autres familles du quartier pour les prochaines éditions. Les trois premiers de chaque catégorie ont reçu des primes d’encouragement allant de cinq mille à dix mille francs CFA en fonction du classement.

Palmarès Coupe de la famille 2025

Sœur/Sœur

3e Maiga Samiratou/ Aicha

2e Bilgo Rachidatout/Fadilatou

1er Kéré Kadidatou/Aicha

Frères/Sœur

3e Ouédraogo Mahamadi/Fatimata

2e Sawadogo Alain/Rébecca

1er Compaoré Bienvenu/Rihanata

Frère/Frère

3e Ouedraogo Mashoud/Ahmad

2e Ouédraogo Mahamadi/Abdala

1er Kafando Ouzeifa/Faissal

Parent/Enfant

3e Roamba Delphine/Victoria

2e Ouédraogo Moussa/Ismael

1er Ouédraogo Boukaré/Ahmad