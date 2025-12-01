Liban : Le pape Léon XIV appelle les Libanais à « rester » malgré la crise et la menace de guerre

Partage

En visite de paix au Liban, le pape Léon XIV a lancé le dimanche 30 novembre 2025 un vibrant appel aux Libanais, les exhortant à « rester » dans leur pays malgré la crise économique et la peur d’un nouvel embrasement avec Israël. Arrivé à Beyrouth pour la seconde étape de son premier voyage international, après une visite en Turquie placée sous le signe du dialogue chrétien, le souverain pontife a placé son message sous le signe de la résilience et de la réconciliation.

Depuis le palais présidentiel, Léon XIV a insisté sur l’urgence de freiner l’exode massif provoqué par l’effondrement économique, évitant cependant d’aborder directement les récentes tensions régionales ou les bombardements israéliens.

Il a également enjoint les responsables politiques à « se mettre au service du peuple » et à privilégier l’intérêt général, alors que la classe dirigeante est régulièrement accusée de corruption et de négligence.

Le phénomène migratoire prend des proportions alarmantes. Selon le centre de recherche indépendant Al-Doualiya, près de 800 000 Libanais auraient quitté le pays entre 2012 et 2024. La population est aujourd’hui estimée à 5,8 millions d’habitants, dont plus d’un million de réfugiés syriens.

Malgré la pluie battante, l’arrivée du pape a suscité un enthousiasme rare dans ce pays multiconfessionnel. Deux jours fériés ont été décrétés, et le cortège pontifical a été accueilli par une cérémonie officielle impressionnante il s’agit d’une escorte aérienne, 21 coups de canon, danse traditionnelle dabké et foules massées au bord de la route de l’aéroport.

Traversant la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah, la « papamobile » a reçu un accueil marqué par la présence des scouts du mouvement chiite. Cette zone avait été frappée une semaine plus tôt par Israël, dans une attaque ayant coûté la vie au nouveau chef militaire du Hezbollah. Les frappes israéliennes se sont multipliées ces dernières semaines, malgré un cessez-le-feu conclu un an plus tôt.

La visite du pape, la première depuis celle de Benoît XVI en 2012, nourrit l’espoir d’un nouveau souffle pour la coexistence religieuse au Liban. Le président Joseph Aoun a souligné que la préservation du modèle libanais, unique dans le monde arabe, constituait « un devoir pour l’humanité ». Bien que politiquement influente, la communauté chrétienne n’a cessé de diminuer démographiquement au fil des décennies en raison de l’émigration.

Léon XIV avait achevé plus tôt son séjour en Turquie par une cérémonie solennelle dans la cathédrale orthodoxe Saint-Georges d’Istanbul, reflétant son approche prudente depuis son élection à savoir promouvoir l’unité, préserver l’équilibre diplomatique et défendre la diversité religieuse.

Source : La Presse Ca