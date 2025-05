Vatican : Le cardinal américain Robert Prevost est le nouveau pape, au nom de Léon XIV

publicite

Au Vatican, à l’issue du deuxième jour du conclave, de la fumée blanche s’est échappée de la cheminée de la chapelle Sixtine ce jeudi 8 mai 2025, signe que les cardinaux ont élu un nouveau pape.

Le signe a été donné après quatre tours de vote, soit deux jours de conclave. Depuis peu, le nom du nouveau souverain pontife est connu, il s’agit du cardinal américain Robert Prevost, au nom de Léon XIV.

L’Archevêque américain Robert Francis Prevost a été élu Pape ce 8 mai 2025 et prendra le nom de Léon XIV, a annoncé le Vatican. À 69 ans, il devient le 267e souverain pontife de l’histoire et succède au pape François décédé le 21 avril dernier. Il est reconnu pour être une personnalité discrète et paisible.

Source: Le Figaro

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina 24

