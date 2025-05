Kaya lance le chantier des premières académies sportives d’un vaste programme national

publicite

La cérémonie de pose de la première pierre pour la construction de la première vague de treize académies sportives s’est tenue ce jeudi 8 mai 2025 à Kaya, dans la région du Centre-Nord. Cette initiative vise à doter le peuple burkinabè d’infrastructures modernes et de qualité, contribuant ainsi à l’essor de l’industrie du sport.

La suite après cette publicité

Dans le cadre de l’Initiative Présidentielle pour la Relève et la Promotion de l’Élite Sportive (IP-RELIS), la construction de treize (13) académies sportives est prévue dans les treize régions du pays, avec un délai d’exécution de quinze mois. Un budget total de près de huit milliards de francs CFA a été alloué à la réalisation de ces treize académies.

Roland Somda, ministre en charge des sports, a précisé que les travaux de construction se dérouleront en trois phases. La première phase concernera Ouagadougou, Koudougou, Ouahigouya, Ziniaré et Kaya. La deuxième phase touchera les villes de Dédougou, Bobo-Dioulasso, Banfora et Gaoua. Quant à la troisième phase, elle concernera Fada N’Gourma, Dori, Manga et Tenkodogo.

Le lancement officiel des travaux s’est déroulé à Kaya, ville qui accueillera un complexe sportif moderne sur un espace d’environ 28 000 m². Ce centre comprendra un terrain de football synthétique, une piste d’athlétisme à six couloirs, un terrain multisports (basketball, handball, volleyball), des tribunes démontables et des bâtiments préfabriqués pour les vestiaires, l’infirmerie, les salles de classe, la cafétéria, les bureaux et les sanitaires.

Sont également prévus une aire de jeux sécurisée pour enfants et des aménagements extérieurs tels qu’un parking, des clôtures, un éclairage et un dispositif de sécurité.

« La vision portée par l’Initiative présidentielle pour la relève et la promotion de l’élite sportive va au-delà de la simple construction d’infrastructures. Il s’agit de jeter les fondations d’un modèle sportif inclusif, économiquement rentable et inspiré des meilleures pratiques internationales. Il s’agit de faciliter l’émergence de nombreux talents, de forger en continu des champions, mais aussi d’offrir à chaque jeune Burkinabè l’opportunité de rêver et de s’épanouir », a expliqué le ministre chargé des sports.

En outre, le ministre a informé que le projet a été confié à l’entreprise turque MPK ENERJI et bénéficiera de la collaboration de treize entreprises locales, contribuant ainsi à la création d’emplois locaux et à la valorisation de l’expertise nationale.

Par ailleurs, il a assuré que l’exécution des travaux est prévue sur une durée de quinze mois. Par conséquent, il a exhorté les prestataires au respect des cahiers de charges afin que les délais soient respectés.

« Ce sont des travaux confiés à des prestataires. Et le message que nous leur adressons est de ne pas déroger à leur professionnalisme. Nous les appelons donc à être professionnels et rigoureux dans l’exécution des travaux pour fournir des infrastructures non seulement dans les délais, mais aussi des infrastructures qui répondent aux normes et aux exigences de qualité », a-t-il souhaité.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite