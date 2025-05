Prévention et réponse aux urgences sanitaires au Burkina Faso : La représentation nationale de l’UNICEF remet 17 véhicules et 34 matériels de chaine de froid au gouvernement

La représentation de l’UNICEF au Burkina Faso, sur financement de Pandemic Fund, a fait don de 17 véhicules et de 34 matériels de chaine de froid aux structures des ministères membres de la plateforme nationale de coordination One Health. La remise symbolique du don est intervenue ce jeudi 8 mai 2025, à Ouagadougou.

17 véhicules de type 4×4, dont 15 Toyota Hilux double cabine et 2 Toyota Land Cruiser Prado. Et 34 matériels de chaine de froid, dont 2 congélateurs -20°C-30 à 520 Litres, 22 congélateurs -80°C à 729 Litres et 10 réfrigérateurs +4°C- +15°C à 509 Litres.

Telle est la composition du don de la représentation de l’UNICEF au Burkina Faso, sur financement du Pandemic Fund, aux structures des ministères membres de la plateforme nationale de coordination One Health à savoir le ministère de la santé et de l’hygiène publique ; le ministère de l’Agriculture, des ressources animales et halieutiques et le ministère de l’environnement, de l’eau et de l’assainissement.

Le don, d’un coût total de plus de 475 millions de F CFA, selon James Mugaju, représentant par intérim de l’UNICEF au Burkina Faso, témoigne de l’engagement des partenaires à renforcer les capacités du système de santé et à préparer le pays aux défis sanitaires à venir.

« Ces équipements que nous remettons au gouvernement aujourd’hui ne sont pas de simples outils logistiques. Ils sont des leviers de transformation. Renforcer la chaine du froid, c’est garantir la qualité des échantillons, accélérer les diagnostics et fiabiliser les données. C’est de s’assurer que les réponses sanitaires, en cas d’épidémie, soient fondées sur des analyses rigoureuses et disponibles à temps », a-t-il fait savoir.

Pour James Mugaju, renforcer la mobilité des équipes, c’est rapprocher les services de santé des populations, même dans les zones les plus reculées ; c’est permettre aux professionnels d’agir vite, efficacement, en toute sécurité.

Dr Robert Lucien Jean Claude Kargougou, ministre de la santé et de l’hygiène publique, en réceptionnant symboliquement le don, a fait comprendre que l’ensemble du matériel bénéficiera à des structures du niveau central et déconcentré des ministères en charge de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement.

Il a en somme rappelé que l’acquisition de ces intrants s’est faite dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé « Renforcer les systèmes de surveillance des maladies, la capacité des laboratoires et les compétences du personnel pour la préparation et la coordination des urgences sanitaires du Burkina Faso » financé par le premier appel à financement du « Pandemic Fund » dont le Burkina Faso est bénéficiaire sur la période 2024 à 2026.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

