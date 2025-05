Séjour officiel du Président du Faso en Russie : La première audience est accordée au Président vénézuelien 

publicite

Le carnet d’audiences du Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ s’annonce pour le moins chargé en terre russe. Aussitôt arrivé à Moscou ce jeudi, à la faveur de la célébration du 80e anniversaire de la victoire des russes sur le nazisme, il a accordé sa première audience, à la délégation vénézuélienne conduite par le Président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolas MADURO qui se dit « très heureux de rencontrer le Président TRAORÉ » .

La suite après cette publicité

Les questions de coopération entre les deux États ainsi que des sujets de portée internationale ont été abordés au cours de cet entretien entre les deux dirigeants.

Pour le Président Nicolas MADURO : « au-delà du renforcement des relations entre le Burkina Faso et le Venezuela, il s’agit de bâtir de bonnes choses entre l’Afrique et l’Amérique du Sud. Nous sommes les frères et sœurs d’une même mère qu’est l’Afrique et aujourd’hui, nous avons entamé un nouveau chemin ensemble », souligne-t-il.

S’agissant de la conduite actuelle de notre pays sous le leadership du Capitaine Ibrahim TRAORÉ, le Président MADURO est très admiratif : « Nous admirons la lutte que le Burkina Faso mène pour la liberté, l’indépendance et la justice ».

La République bolivarienne du Venezuela et le Burkina Faso, au-delà des relations de coopération exemplaires dans divers domaines, ont une convergence de vue sur la coopération multilatérale et la gouvernance mondiale.

Source : Direction de la Communication de la Présidence du Faso

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite