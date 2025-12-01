Paul Daumont de retour de Kigali : « Je suis content de ramener ce trophée à Ouagadougou »

Le cycliste burkinabè Paul Daumont a remporté le prix du meilleur cycliste amateur jeune de la Confédération africaine de cyclisme le samedi 29 novembre 2025. De retour à Ouagadougou, Paul Daumont a été accueilli en héros.

« Ce prix à une grande valeur parce qu’est c’est un trophée d’ordre continental. Ça représente l’Afrique. Donc, forcément, c’est très gratifiant », s’est réjoui Paul Daumont, de retour à Ouagadougou après son titre de meilleur cycliste africain amateur. Le cycliste burkinabè, deux fois vainqueurs du Tour du Faso a réalisé une bonne saison, notamment avec son club en Guadeloupe.

En plus, il s’est illustré en particulier, cette année sur les routes du Faso. « C’est toujours particulier de gagner au Tour du Faso surtout pour un Burkinabè devant son public, devant ses fans. Lorsqu’on prend une autre dimension et qu’on s’étend à l’échelle continentale, la reconnaissance est encore différente. Je suis content de remporter ce trophée et de l’amener ici à Ouagadougou », explique le cycliste burkinabè.

S’améliorer

Après ce trophée, Paul Daumont veut s’améliorer. Le champion burkinabè qui quitte le Guidon sprinter canalien pour un nouveau défi au CSCA Propreté 2000. « Je vais dans un club un peu plus côté qui va me permettre d’encore mieux me développer après la saison 2025 que j’ai pu réaliser en Guadeloupe. Les opportunités se sont ouvertes pour moi. Je vais m’acclimater avec le nouveau club et participer à des compétitions de haut niveau », se projette-t-il.

Avec le Guidon sprinter canalien, Paul Daumont a remporté deux étapes du Tour de Guadeloupe, quatre étapes du Tour du Faso, deux étapes des six jours du Crédit Agricole (Guadeloupe), une étape du Grand prix de l’USL.

« J’ai un certain nombre de palmarès que j’ai acquis, je vais améliorer ce palmarès et continuer d’écrire mon nom dans l’histoire du cyclisme burkinabè et faire rayonner le nom du pays », promet-t-il. Cette saison encore, Paul Daumont sera encore attendu sur les routes d’Afrique et de Guadeloupe.