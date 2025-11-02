Tour du Faso 2025 : Paul Daumont, en plus du maillot jaune, fait revivre une victoire à Ouagadougou et rafle tout sur son passage

C’est fait ! Le maillot jaune de la 36ème édition du Tour du Faso est au Burkina Faso. Dans cette dernière étape qui a démarré avec les choses presque pliées, Paul daumont a préservé ses acquis en remportant le maillot jaune depuis l’étape de Bobo-Dioulasso. Il a réalisé ce tour d’étape en 2h30mn5 seconde avec une arrivée groupée. Le deuxième à cette étape est Tiémoko Diamoutené du Mali. En cette édition, Paul a même remporté l’étape de Ouagadougou, une chose qui est arrivée depuis plusieurs années. À cette dernière étape, 58 coureurs ont débuté la course pour 113,250 km.

Une course chaude dans un climat chaud c’est la réalité qui dépeint la dernière étape de ce tour international du Faso. Pour preuve, le maillot jaune a subi une crevaison. Mais son vélo a été vite remplacé. A deux tours de la fin, les choses sont presque pliées, le maillot jaune est bien protégé dans le peloton.

Au troisième point chaud, c’est Moucaïla Rawendé qui est arrivé premier suivi du camerounais Kuere Nounawé Rodrigu. À deux tours de la fin, sur le boulevard Thomas-Sankara, en circuit fermé le Maroc a poussé en affichant clairement son ambition de remporter l’étape. Toujours solidaire, l’équipe du Burkina Faso a sécurisé le maillot jaune en resserrant les rangs.

Mais, c’est sans compter avec le sprinteur burkinabè, maillot jaune de l’édition. Pendant que le peloton groupé pensait remporter cette étape comme depuis beaucoup d’années maintenant, Daumont a réalisé un sprint à l’arrivée, lui permettant d’en plus de ses acquis remporter cette étape devant le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, parrain de l’étape. Il l’a réalisé avec une vitesse moyenne de 45,275km/h.

Dans le classement général, Paul Daumont remporte non seulement le maillot jaune mais celui du vert. Le Burkina Faso a remporté 5 étapes sur les 10. Paul Daumont a décroché 4 de ces étapes. Il finit au classement général avec une différence de 41s. Le Burkina Faso fini première équipe en classement général suivi du Maroc et de la Belgique. Les points des sprints intermédiaires reviennent au Belge De Boes Timmy.

Paul Daumont en remportant cette étape, après son maillot jaune en 2023 inscrit une fois de plus son nom dans l’histoire.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24