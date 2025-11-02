SOFITEX : Trois responsables mis en cause dans une affaire de chèques frauduleux

0 Partages Partager Twitter

Le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso a annoncé, dans un communiqué en date du 31 octobre 2025, l’ouverture d’une procédure judiciaire portant sur l’émission et l’encaissement suspects de deux chèques bancaires au nom de la Société Burkinabè des Fibres Textiles (SOFITEX), pour un montant total de 605 690 068 F CFA.

Ces deux chèques, émis respectivement pour 299 795 302 F CFA et 305 894 766 F CFA fin 2024, ont attiré l’attention des autorités judiciaires en raison de doutes sur les bénéficiaires réels.

Informé des faits en juillet 2025, le Procureur du Faso a instruit la Brigade de Recherche de la Gendarmerie de Bobo-Dioulasso d’ouvrir une enquête approfondie.

Selon les résultats préliminaires, les chèques auraient été endossés et payés entre les mains de l’ancien Directeur Général de la SOFITEX, du Président-Directeur Général de la société « Générale des Équipements » et de la Directrice des Finances et de la Comptabilité de la SOFITEX.

À ce stade de la procédure, trois personnes sont mises en cause pour des faits présumés de détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. Il s’agit de :

L’ancien Directeur Général de la SOFITEX, Somda Bonossokoum Arsène Gisla ;

La Directrice des Finances et de la Comptabilité de la SOFITEX, Kone Sountié Mariam ;

Le Président-Directeur Général de la société « Générale des Équipements », Ouattara Arouna.

Le Doyen des juges d’instruction a mis en examen, le 30 octobre 2025, les deux premiers pour les infractions citées et le troisième pour complicité. Tous ont été placés sous mandat de dépôt le même jour.

Le Parquet précise que l’instruction suit son cours, dans le strict respect des garanties procédurales et des droits des personnes mises en cause, et entend poursuivre les investigations pour faire toute la lumière sur ce dossier financier d’envergure.