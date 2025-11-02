Le Tournoi Maracana du Collectif 06 devient un tremplin de développement pour les veuves de FDS

0 Partages Partager Twitter

Le Tournoi Maracana, organisé par le Collectif 06, a célébré sa 7e édition le samedi 1er novembre 2025 à Koudougou. Pour cette édition, l’événement sportif a été transformé en une plateforme d’action sociale. Sous le thème « Soutenir l’autonomisation des veuves des FDS tombées pour la Patrie », le collectif a concrétisé son engagement en offrant des outils de production aux familles des héros tombés au front.

Loin de se limiter aux terrains de sport, la journée a débuté par une série d’activités de développement. La délégation, menée par le Président du Collectif 06, a notamment visité le périmètre maraîcher de Tamtooré dans la commune de Sabou, en phase de finition, qui bénéficiera directement à l’Association Héroïne des veuves des FDS tombées du Nando.

Le président du Collectif 06, Ragnimsom Serge Igor Birba, a clairement défini l’ambition de l’initiative, s’inscrivant en faux contre l’assistanat chronique. « Nous avons opté pour apprendre aux veuves des FDS à pêcher, parce que c’est dans cette dynamique qu’elles pourraient s’inscrire dans l’autodétermination et dépasser les gestes salants réguliers que nous consentons ».

Ce périmètre maraîcher de plus d’un hectare, fruit d’une synergie entre un don de terrain d’un promoteur et l’appui du Ministère de l’Agriculture, sera doté d’un système d’irrigation performant. Une fois opérationnel, il permettra à plus d’une cinquantaine de femmes de l’association de produire en tout temps.

Pour Yolande Kourané/Toé, Présidente de l’association Héroïne, ce soutien est une véritable bouffée d’air frais. « C’est un sentiment de joie. Je suis contente de recevoir ce périmètre, parce que ça va nous permettre de faire quelque chose et de s’occuper aussi de nos enfants qui partent à l’école.

Ça va nous permettre aussi d’être indépendantes et d’aller très loin et de ne pas attendre qu’on vienne nous donner, mais que d’aller nous-mêmes aller chercher », a-t-elle indiqué.

L’engagement du collectif inclut également l’élevage. Après le site maraîcher, la délégation a visité la ferme d’une veuve, bénéficiaire d’un micro-projet de l’élevage financé via le Projet de Résilience et de Compétitivité de l’Elevage (PRECEL) . Ces actions, selon Ragnimsom Serge Igor Birba, sont essentielles. « Le message à travers tout ce que nous faisons, c’est vraiment dire à tout un chacun que nous sommes dans un contexte particulier. Nous devons en tout cas développer des valeurs de solidarité », a-t-il confié.

Dans la soirée, le volet sportif a culminé avec la finale du Maracana sur le terrain de l’ex permanence Dapoya à Koudougou. L’événement, qui a mobilisé jeunes, riverains et autorités locales, s’impose comme un rendez-vous incontournable pour la cohésion sociale dans le Nando.

Le parrain de l’édition, Sibila François Yaméogo, a salué cette évolution. « Le Maracana dépasse maintenant le cadre d’un championnat de football. Il faut que l’on dépasse le cadre du sport et que ce soit un tremplin d’idées de développement endogène », a-t-il exprimé. Tout en saluant le leadership de Ragnimsom Serge Igor Birba, ll a invité d’autres bonnes volontés à rejoindre le Collectif 06 pour élargir l’impact de ces actions.

Au-delà de la compétition, des dons ont été remis. Le Collectif 06 a offert deux tonnes de ciment à l’initiative présidentielle Faso Mêbo. De son côté, le Ministre d’État chargé de l’Agriculture a fait don de deux tonnes de maïs et une tonne de riz aux veuves de FDS et VDP, traduisant le soutien de l’État à ces initiatives citoyennes.

Akim KY

Burkina 24