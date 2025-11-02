Faso Mêbo : Le guérisseur Saidou Nagréongo offre 240 tonnes de matériaux de construction

Le tradipraticien de Nagréongo El Hadj Saidou Bikienga a apporté sa contribution au développement du pays par le biais de l’initiative Faso Mêbo le samedi 01er novembre 2025 à Ouagadougou avec un apport de 80 tonnes de granites, 120 tonnes de sables et 40 tonnes de ciment.

Le quartier général des patriotes burkinabè Faso Mêbo a accueilli, le samedi 1er novembre 2025, le don du grand guérisseur de Nagréongo, El Hadj Saidou Bikienga, qui était composé de 80 tonnes de granites, 120 tonnes de sables et 40 tonnes de ciments.

El Adj Saïdou Bikienga soutient Faso Mêbo avec granite, sable et ciment

La remise officielle a été effectué par le fils du donateur El Hadj Mahamoudou Bikienga, qui, a invité tous les Burkinabè à emboiter le pas du guérisseur, car pour lui, quand on parle du Faso c’est pour tout le monde et non pour une portion de la population.

« Nous avons amené du sable, du granite et du ciment pour aider l’initiative présidentielle Faso Mêbo. Quand on parle de Faso, il s’agit bien de tout le monde et non pas seulement pour une ou deux personnes », a-t-il indiqué.

Le fils du donateur, El Hadj Mahamoudou Bikienga,

Par ailleurs, il a incité le reste de la population qui n’a pas encore contribué à ce geste noble d’apporter leur part pour la construction de la patrie. Par la même occasion, il a présenté ses vœux de restauration de paix pour le Burkina Faso.

Ouédraogo Ousmane le secrétaire général du mouvement Faso lagmdtaaba

Le mouvement Faso Lagmdtaaba, dont le donateur est membre, l’a accompagné en guise de soutien. Ouédraogo Ousmane le secrétaire général du mouvement, a fait savoir que El Hadj Saïdou Bikienga est un membre influent de l’association, raison pour laquelle le mouvement a fait sortir une forte délégation pour pouvoir le soutenir dans son élan de patriotisme.

Il a aussi fait savoir que le donateur a eu à faire plusieurs autres initiatives pour le pays tel que le soutien à l’endroit des veuves et des populations déplacés Internes et rassure qu’il ne compte pas s’arrêter en de si bon chemin.

A lire également⇒Faso Mêbo : La Guérisseuse Adja Salimata Soré offre 100 tonnes de ciment pour la construction nationale

Mahoua SANOGO (Stagiaire)

Burkina 24

