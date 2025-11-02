Pouytenga : L’AGV célèbre l’excellence scolaire et pose les bases d’un avenir meilleur

0 Partages Partager Twitter

L’association humanitaire Agissons pour nos Villages (AGV) a tenu la 8ᵉ édition du Prix de l’Excellence Sadate Bikienga au lycée municipal de Pouytenga, le samedi 1er novembre 2025. Cette cérémonie, empreinte d’émotion et de fierté, a réuni élèves, enseignants, parents et autorités administratives autour d’un objectif commun : honorer le mérite et encourager la persévérance scolaire.

Plus d’une vingtaine d’élèves issus de l’école normale et de l’école franco-arabe des communes de Pouytenga, Mogtédo, Zorgho, Zoungou et Boulsa ont été distingués pour leurs performances exceptionnelles.

Les lauréats sont repartis avec divers prix à savoir des vélos, des motos, et des fournitures scolaires, autant de récompenses qui symbolisent la reconnaissance du travail bien fait et un puissant levier de motivation pour la jeunesse.

Les meilleurs enseignants ont également été honorés. Ils ont reçu des attestations de reconnaissance et des enveloppes financières, en témoignage de leur engagement et de leur dévouement dans la formation de la relève du pays.

« C’est inciter les enfants à aller encore de l’avant, à les soutenir dans leur quête de connaissance profonde », a souligné Alidou Guira, secrétaire général de l’AGV, exprimant sa satisfaction quant au succès de cette 8ᵉ édition.

Le ministre délégué chargé de l’Éducation, Sosthène Sanou, parrain de l’événement, a salué l’initiative de l’AGV, la qualifiant d’« inspirante et porteuse d’avenir ». Il a félicité les enseignants pour leur résilience et plaidé pour une réforme du système éducatif, estimant qu’il reste marqué par des influences coloniales.

« Le Burkina Faso n’est pas pauvre. Le développement est possible par le savoir. Je vous invite à accompagner les élèves dans cette voie », a-t-il lancé à la population de Pouytenga, sous les applaudissements.

Le lycée municipal de Pouytenga, qui compte 1 384 élèves (dont 963 filles et 421 garçons répartis dans 20 classes), se positionne comme un pôle de réussite, malgré des contraintes matérielles. Son proviseur, Gérard Kéré, a félicité les lauréats et salué le travail de l’ensemble du corps enseignant.

Toutefois, il a exprimé quelques préoccupations majeures notamment l’absence de mur de clôture, le manque d’électricité dans certaines salles et terrain non aménagé. « Nous faisons de notre mieux avec les moyens disponibles, mais nous espérons un accompagnement accru pour offrir de meilleures conditions d’apprentissage », a-t-il déclaré.

Au nom des lauréats, Jessica Bernadette Nikiema, élève distinguée, a exprimé la reconnaissance de ses camarades envers l’association AGV. « Nous souhaitons que cette initiative perdure afin de continuer à nous encourager dans notre parcours scolaire », a-t-elle confié avec émotion.

Deux nouvelles salles de classe et un arbre symbole d’avenir

Fidèle à sa mission de promotion de l’éducation et du développement local, l’AGV a profité de la cérémonie pour poser la première pierre de deux nouvelles salles de classe au sein du lycée municipal. L’association a également planté symboliquement un arbre, geste fort en faveur de la préservation de l’environnement.

Présent à la cérémonie, Maître Brahima Soro, avocat spécialisé en droit douanier en Côte d’Ivoire, a salué l’engagement de l’AGV et promis d’apporter son soutien à l’initiative. Il a offert une enveloppe de 1 500 000 F CFA au corps enseignant de Pouytenga, soulignant l’importance d’investir dans l’éducation comme pilier du développement durable. « Soutenir l’école, c’est investir dans l’avenir. Aucun pays ne peut se construire sans une jeunesse instruite et motivée », a-t-il affirmé.

Par cette 8ᵉ édition du Prix de l’Excellence Sadate Bikienga, l’association Agissons pour nos Villages réaffirme sa volonté d’accompagner la jeunesse burkinabè sur le chemin du savoir, de l’effort et du mérite, des valeurs essentielles pour bâtir un Burkina Faso fort et prospère.