Tour du Faso 2025 : Saturnin Yaméogo, l’autre artisan de l’espoir du maillot jaune au Burkina Faso

La 9ème étape du Tour International du Faso, l’avant-dernière, s’est bouclé ce 1er novembre 2025, avec le Burkina Faso à un pas du maillot jaune. L’équipe nationale, grâce à Paul Daumont, est à 35 secondes de renouveler son exploit de 2023. Même si tous les regards sont braqués sur Paul, l’autre réalité est que l’équipe du Burkina Faso a décidé de travailler main dans la main pour ce maillot, conformément à l’esprit prôné par les responsables. Dans ce collectif, Saturnin Yaméogo sort du lot. Quel est son rôle dans ce parcours, si proche du trône ? Le Directeur Technique National (DTN) de la Fédération du cyclisme, Martin Sawadogo, parle même d’un élément très essentiel pour l’équipe nationale.

« L’équipe nationale du Burkina Faso ne manque pas de moyens pour remporter le Tour du Faso ; il faut juste mettre la collaboration en avant pour y arriver », telle est la pensée de bon nombre de personnes depuis des années. Ils l’ont fait en 2023 et s’apprêtent à le réaliser en cette édition 2025.

Le secret ? Une collaboration très sincère dans les lignes, selon Paul Daumont, le détenteur actuel du maillot jaune. On se souvient qu’à l’étape de Bobo-Dioulasso, il a remporté l’étape cruciale. Il n’a pas manqué de dédier cette victoire à l’équipe, surtout au meilleur jeune de l’édition dernière, Saturnin Yaméogo.

« Si Saturnin n’avait pas été là, ça aurait été un petit peu plus compliqué pour moi, parce qu’il aurait fallu que je gère les gars qui ne voulaient pas arriver au sprint. Il a roulé, il a mis le tempo et on est venu groupé à quatre pour l’arrivée, et j’ai fait le sprint », a affirmé Paul Daumont.

Une pépite pour l’avenir de la petite reine

Plus loin, le DTN a affirmé que toute l’équipe met tout en œuvre pour que ce maillot revienne à la nation. Mieux, il soutient que Saturnin Yaméogo est une pépite de la petite reine au pays des hommes intègres. Sans tergiverser, il souligne que Saturnin Yaméogo est un maillon essentiel pour le retour provisoire, à cette étape, de ce maillot au Burkina Faso, après s’être octroyé le titre du meilleur jeune de l’édition dernière. C’est donc une étoile montante de ce milieu.

« Le sport est aussi une discipline individuelle, mais elle est surtout collective. Paul Daumont a le maillot jaune, mais ce maillot jaune est surtout collectif. Il y a beaucoup de jeunes qui travaillent pour ce maillot. Vous voyez par exemple Saturnin Yaméogo, c’est un jeune qui a commencé il n’y a pas longtemps, mais il a beaucoup de qualités. Il est à la fois sprinteur et rouleur. C’est un jeune très important, non seulement pour l’équipe nationale, mais aussi pour l’avenir et promis à la relève », a reconnu le DTN.

Le Tour tire à petits pas vers son apothéose. À l’heure actuelle, Paul Daumont est le détenteur du maillot jaune avec 35 secondes d’avance. L’étape de demain, la dernière, se tiendra de Saponé à Ouagadougou, soit une distance de 113,250 km, en ajoutant le circuit fermé sur le boulevard Thomas Sankara.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24