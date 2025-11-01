Tour du Faso 2025 : 35s, c’est désormais la différence au maillot jaune à l’avant-dernière étape pour le Burkina Faso

Le Maroc, grâce à Achraf Ed-Doghmy, a remporté la neuvième étape de la 36e édition du Tour international du Faso ce 1er novembre 2025. Cette étape s’est disputée sur une distance de 118,220 km avec deux sprints intermédiaires. Le maillot jaune reste toujours au Burkina Faso. Paul Daumont est arrivé 3e à Kaya, ligne d’arrivée de cette étape. Le vainqueur de l’étape a réalisé cette prouesse en 2h35m36s.

Démarrée au stade municipal Issoufou Joseph Conombo à 8h34, l’étape du jour s’est déroulée avec deux sprints intermédiaires. Le premier, qui s’est tenu à Ziniaré au Km 48,03, a été remporté par le Belge Timmy De Boes avec une vitesse moyenne de 46,769 km/h. Il a été suivi par le Malien Djandouba Diallo et le Burkinabè Soumaïla Ilboudo.

Le deuxième sprint, au Km 87,03 à Korsimoro, a également été remporté par le même Belge. Mais là encore, il a été suivi par le même Malien. C’est le Burkinabè Moucaïla Rawendé qui a complété ce podium.

Après le sprint final, c’est le Marocain Achraf Ed-Doghmy qui est arrivé en premier en 2h35m36s, avec une vitesse moyenne de 46,586 km/h. À cette ligne d’arrivée, il a été suivi par le Camerounais Steve Auriol Nguegum. Le maillot jaune Paul Daumont est arrivé 3e de cette étape.

Paul Daumont est toujours détenteur du maillot jaune et vert de l’édition à une étape seulement de la fin, avec une différence de 35s. Kaya a accueilli sa 18e arrivée d’étape du Tour. L’année dernière, c’était le Russe Artem Gomozkov qui avait remporté l’étape à Kaya. La dernière victoire burkinabè à Kaya remontait à 2005 avec Jérémie Ouedraogo.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24