« ROAR » : Ousmane Ouédraogo lance son manifeste pour révéler le potentiel de la jeunesse africaine

0 Partages Partager Twitter

L’écrivain et entrepreneur social burkinabè, Ousmane Ouédraogo, a marqué les esprits avec la parution de son tout dernier ouvrage, « ROAR : la méthode pour révéler ton potentiel au monde », le vendredi 31 octobre 2025 à Ouagadougou. Ce livre, tel un véritable guide pratique de 94 pages est un manifeste destiné à catalyser l’ambition de la jeunesse africaine.

Le titre ROAR (qui signifie « rugir » en anglais, un cri de force et de renouveau) incarne un puissant double symbolisme. Chaque lettre de l’acronyme correspond à une étape essentielle du parcours vers l’épanouissement personnel et collectif : Rêver, Oser, Agir, Réussir. L’auteur a souligné que « ROAR n’est pas seulement un livre que l’on lit, mais une expérience que l’on vit, un véritable appel à l’action ».

A l’entendre, l’ouvrage « ROAR : la méthode pour révéler ton potentiel au monde » dépasse la simple dimension littéraire. « Il est le socle d’un mouvement d’inspiration et d’action concrète ». Pour transformer le potentiel individuel en impact collectif durable, l’auteur Ousmane Ouédraogo a lancé une série d’initiatives panafricaines qui prolongent l’esprit du livre. « Des ateliers pratiques, des conférences inspirantes, des rencontres intergénérationnelles », a-t-il énuméré.

« Ces événements sont rassemblés sous la bannière de la « ROAR Tribe » (la Tribu ROAR), une communauté qui vise spécifiquement à réunir de jeunes leaders africains pour stimuler le dialogue, le leadership, la résilience, et l’action sur le continent », a-t-il informé.

Titulaire d’une licence en science de l’information documentaire et d’un master en management de l’information numérique, Ousmane Ouédraogo est engagé depuis plusieurs années dans des actions au profit de la jeunesse africaine.

Son livre manifeste, richement structuré en quatre grandes parties, est une invitation claire aux jeunes Africains à reprendre en main leur destin avec audace et détermination. Le livre « ROAR : la méthode pour révéler ton potentiel au monde » est disponible au prix unitaire de 10.000 FCFA.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24