Faso Mêbo : Des créateurs digitaux unis pour construire le Burkina Faso

Des créateurs de contenus burkinabè actifs sur les réseaux sociaux ont répondu présents à l’appel patriotique de l’initiative présidentielle Faso Mêbo, ce samedi 1er novembre 2025, à travers un don de matériel destiné à soutenir les chantiers communautaires.

Le représentant du groupe, Bayon Ousmane Konaté, a expliqué que cette initiative s’inscrit dans une démarche citoyenne et patriotique. « Nous avons décidé ce matin d’apporter notre contribution, de mettre la main à la pâte. C’est notre pays. Ailleurs, on n’est jamais chez soi. Nous voulons participer à la construction du Burkina Faso », a-t-il déclaré.

Le don des créateurs digitaux est composé d’une tonne de ciment, de quatre brouettes, de quinze pelles, de quinze pioches, de quarante-cinq paires de gants, de cent gilets, ainsi que de repas partagés avec les volontaires sur le terrain.

Dans un élan d’unité et de fierté nationale, les contributeurs ont salué le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, qu’ils estiment porteur d’un souffle de réconciliation et de renaissance patriotique.

« Nous encourageons tous les Burkinabè, même ceux des régions, à participer. Le Burkina Faso qui gagne, c’est celui qu’on bâtit ensemble. J’appelle aussi la diaspora à venir investir. Le Faso d’aujourd’hui n’est plus celui d’hier, il faut venir vivre cette expérience et contribuer à l’édification de notre pays », a indiqué Ousmane Konaté.