Célébration des 65 ans des FAN : Le Peuple et l’Armée, un même front pour la souveraineté

Au nom du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a présidé, ce samedi 1er novembre 2025, à la Place de la Nation de Ouagadougou, la cérémonie de prise d’armes marquant la célébration officielle du 65ᵉ anniversaire des Forces armées nationales.

L’événement a également été marqué par la décoration de quarante-sept personnels issus de différentes composantes des Forces combattantes.

Placée sous le thème « Forces Armées Nationales engagées avec le Peuple dans la Révolution Progressiste Populaire, pour une défense souveraine du territoire », cette commémoration met en lumière la détermination de l’armée burkinabè à demeurer un pilier de la souveraineté nationale.

Selon le général de brigade Célestin Simporé, ministre d’État chargé de la Défense, ce thème traduit l’orientation politique du pays sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l’État et chef suprême des Forces armées nationales.

“Cette orientation sur le chemin de la Révolution Progressiste Populaire nous permet de rompre avec les schémas classiques qui nous ont longtemps maintenus dans l’aliénation et le sous-développement. Le pays est en révolution et les Forces armées nationales ne sauraient être en marge de cette dynamique”, a-t-il déclaré.

Le ministre Simporé a exhorté les Forces armées à être au cœur de cette révolution. “Les Forces armées nationales étant l’émanation du peuple, elles doivent être au cœur de la Révolution Progressiste Populaire, cette révolution qui vise la libération totale de notre territoire, l’affirmation de notre souveraineté véritable et la restauration de notre dignité collective”, a-t-il lancé.

Il a souligné qu’une armée forte tire sa puissance de la compréhension et du soutien de son peuple. “Aussi devons-nous continuer à renforcer ces liens dans la transparence, le dialogue et l’action au service de l’intérêt général. Comment devrait-il en être autrement dans la mesure où les rangs de nos Forces armées nationales sont constitués de jeunes gens provenant des différentes régions de notre pays”, a-t-il ajouté.

Abordant le contexte actuel marqué par “une guerre injuste et lâche imposée par des puissances impérialistes”, le ministre de la Défense a appelé à l’unité au sein des Forces combattantes, soulignant que la défense souveraine du territoire ne peut être l’affaire d’une seule entité.

“Elle appelle à l’unité, la discipline, la solidarité nationale et le patriotisme. C’est ensemble, forces armées nationales, forces de sécurité intérieure, volontaires pour la défense de la Patrie, populations civiles, que nous triompherons. Cette synergie entre l’Armée et les masses populaires illustre le nouveau paradigme de défense nationale, où chaque Burkinabè devient un acteur de la sécurité”, a-t-il soutenu.

Pour le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, l’armée est indissociable du peuple. “Le combat que nous menons aujourd’hui pour la libération du Burkina Faso, pour l’affirmation de notre souveraineté et l’indépendance vraie, c’est un combat mené par l’armée et le peuple. Et notre victoire est certaine grâce à cet engagement commun, cette union d’esprit et de cœur, parce que c’est le peuple aujourd’hui qui est debout avec l’armée, c’est le peuple qui équipe son armée et c’est le peuple qui motive son armée à mener le combat”, a-t-il affirmé.

Cette cérémonie a été ponctuée par une série de distinctions en hommage à quarante-sept personnels des forces combattantes, salués pour leur dévouement et leur engagement au service de la Nation. Parmi eux figure Félicité Zoungrana, VDP originaire de Yaba, dont le courage exceptionnel a marqué les esprits.

Elle s’est illustrée par un sang-froid et une détermination remarquables, se battant avec bravoure pour défendre sa position malgré l’intensité des tirs ennemis. Grièvement blessée au bras droit en pleine action, elle a tenu jusqu’à l’arrivée des renforts.

Évacuée d’urgence à Ouagadougou, elle a malheureusement dû subir une amputation, symbole à jamais visible de son sacrifice pour la Patrie. Pour sa bravoure hors du commun, elle a reçu ce jour la médaille d’honneur des Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP).