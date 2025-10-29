65 ans des Forces armées nationales (FAN) : Hommage vibrant aux soldats blessés au front

0 Partages Partager Twitter

Dans le cadre des activités marquant le 65e anniversaire des Forces armées nationales (FAN), la Direction centrale de l’action sociale et des services psychologiques des armées pour une solidarité agissante au sein des armées (DCAS-SPA) organise, du 29 au 31 octobre 2025, les « 72 heures des blessés en opérations », une initiative dédiée à rendre hommage à ces héros de la nation qui ont laissé une partie d’eux-mêmes sur le champ de bataille. Cette activité se tient simultanément à Ouagadougou dans le Kadiogo, Kaya dans la région du Koulsé, et Fada N’Gourma dans le Goulmou.

Ces hommes et femmes portent les stigmates d’une guerre injuste imposée au Burkina Faso depuis plus d’une décennie. Issus de toutes les composantes des forces combattantes : militaires, policiers, VDP, et autres, ces patriotes gardent à jamais dans leur chair les séquelles d’une guerre injuste, mais aussi la marque du courage et de la résilience.

Certains ont perdu des membres supérieurs ou inférieurs, d’autres l’usage de leurs yeux, pour que la mère patrie reste debout et inébranlable.

Pendant trois jours, leurs frères d’armes ont choisi de leur témoigner reconnaissance et solidarité à travers une série d’activités culturelles, récréatives, sportives et psychologiques.

Selon la capitaine Arlette Ouédraogo, première responsable de la DCAS-SPA, l’idée de ces 72 heures est née d’un constat simple mais fort. “Nos blessés, bien qu’éloignés temporairement du théâtre des opérations, restent au cœur de notre combat collectif. Ils portent en eux la fierté, le courage et la dignité de toute l’armée en marche vers la victoire”, a-t-elle déclaré.

De son côté, le colonel-major Souleymane Traoré, conseiller technique et représentant du chef d’État-major général des armées, a souligné la portée symbolique et humaine de ces journées.

“Ces journées récréatives pour les blessés en opération sont des moments d’expression et de gratitude du commandement à l’égard de tous ceux qui se sont sacrifiés pour la défense de la patrie.

Ce sont également des moments de solidarité et de promotion de la cohésion au sein des forces de défense et de sécurité, et des VDP, tous engagés sur le front pour défendre la patrie (…) C’est ensemble que nous gagnerons cette guerre qui nous a été imposée”, a-t-il dit. Du côté, des héros blessés au front, on salue cette initiative de la hiérarchie militaire à leur égard.