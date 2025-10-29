Ouagadougou : L’Arrondissement 9 célèbre ses meilleurs élèves et encadreurs scolaires

0 Partages Partager Twitter

L’excellence a été célébrée, ce mercredi 29 octobre 2025, à l’école primaire « Château A », dans l’arrondissement 9 de Ouagadougou.

L’arrondissement 9, à travers la Présidence de la délégation spéciale (PDS), a marqué une halte afin de célébrer l’excellence scolaire.

Joceline Traoré/Sanon, PDS de l’arrondissement, a salué les résultats « brillants » de la Circonscription d’éducation de base (CEB) 9 de l’année scolaire 2024-2025, à savoir 91,79℅ de taux de réussite au Certificat d’études primaires (CEP) avec un effectif de de 8 708 élèves.

Elle a alors félicité l’ensemble du corps enseignant de la CEB et indiqué que parmi eux, certains ont honorés pour ce qu’ils se sont distingués par leur assiduité, leur travail acharné et leur engagement envers leurs collègues et leurs écoles.

« À cette 1re édition, au total 18 meilleurs maîtres au CEP et 20 meilleurs élèves au CEP seront primés. Des prix spéciaux seront également décernés aux meilleurs élèves en situation de handicap et aux élèves déplacés internes, aux meilleurs apprenants et animatrices en alphabétisation et aux meilleures monitrices préscolaires », a informé Joceline Traoré.

Chaque prix remis ce jour, a-t-elle en somme affirmé, est un symbole du dévouement des lauréats, mais aussi une invite à donner le meilleur de soi. Cette journée d’excellence, a fait savoir Charif Sawadogo, au nom des lauréats, leur rappelle que le travail et la persévérance finissent toujours par porter leurs fruits.

« Nous sommes très fiers de ce que nous avons accomplis durant l’année scolaire 2024-2025 », a-t-il aussi déclaré. Il a en outre remercié enseignants et parents d’élèves pour leur patience et leurs encouragements.

Sidonie Dao/Ouédraogo, 4e Vice-PDS, a représenté le président de la délégation spéciale de Ouagadougou, président de ladite journée et le ministre de l’environnement, de l’eau et de l’assainissement, haut patron de la journée d’excellence.

Elle a salué le travail des enseignants et des parents d’élèves. Et a dit toutes ses félicitations aux élèves lauréats.

« Bravo pour votre travail et votre discipline. Soyez fiers de vos efforts, mais sachez que l’excellence n’est pas un point d’arrivée… C’est un chemin.

Continuez à apprendre, à gravir, à être polis et à être solidaires », a-t-elle ajouté. Des motos, des vélos et des kits scolaires ont été remis aux différents lauréats.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24