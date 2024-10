Arrondissement 12 de Ouagadougou : La Délégation spéciale récompense l’excellence scolaire

publicite

La représentation spéciale de la mairie de l’arrondissement 12 de la ville de Ouagadougou a organisé la 3e édition de la journée de l’excellence de l’arrondissement n°12. La cérémonie a mis en lumière des enseignants et des élèves qui se sont distingués par leurs bons résultats au cours de l’année scolaire 2023-2024. La cérémonie a eu lieu le 8 octobre 2024, à l’école EZACA à l’arrondissement 12 de la ville de Ouagadougou.

La moisson est bonne cette année scolaire 2023-2024 pour la Circonscription d’éducation de base (CEB) Ouaga 12. Elle est classée première sur le plan communal et deuxième sur le plan régional avec un taux de réussite de 90,63% au Certificat d’étude primaire (CEP). 12 de ses écoles ont fait 100% au CEP

Une cérémonie initiée par la délégation spéciale de l’arrondissement 12 a récompensé le 09 août 2024 le mérite des artisans de ce sacre. 5 élèves premiers de chaque classe de CP 1 et de CM1 des écoles publiques de l’arrondissement 12, 4 élèves soit le premier garçon et la première fille du privé ainsi que le premier garçon et la première fille des écoles publiques de l’arrondissement ont été récompensés.

Troisième du genre, chaque année la mairie de l’arrondissement 12 de la ville de Ouagadougou fait des pieds et des mains pour pouvoir tenir le pari de l’organisation malgré la modicité de ses moyens nous a indiqué la présidente de la délégation spéciale de l’arrondissement, Zalissa Paré/Salambéré.

Les élèves ne sont pas les seuls lauréats. Leurs enseignants ont également vu leur mérite reconnu et récompensé. Ainsi, selon la présidente du comité d’organisation, Jacqueline Zoungrana, 11 enseignants, avec un effectif supérieur à 36 élèves dans leurs classes ayant fait un taux de 100% ont été récompensés.

Ces derniers ont reçu des attestations de reconnaissance et 6 d’entre eux ont reçu en plus de l’attestation un prix. Elle a précisé qu’un autre enseignant ayant un taux de réussite de 95,94% soit 71 admis sur 74 a été primé au même titre que le 11 autres.

Ce fut le lieu pour la présidente de la Délégation spéciale de l’arrondissement 11 de féliciter l’ensemble des acteurs qui ont concouru à l’atteinte de ces résultats comptant pour l’année scolaire 2023-2024.

Elle a été dithyrambique à l’endroit de ces acteurs dont le chef d’orchestre est le Chef de la Circonscription d’éducation de Base Ouaga XII, l’inspecteur d’éducation Sito Mien.”De 80,46% en 2023, on est passé à 90,63% en 2024 et en occupant la 1re place sur le plan communal et la 2e place au niveau régional.

Ce résultat honorable, c’est bien sûr sous le leadership d’un homme que j’ai nommé Monsieur Mien Sito”, a laissé entendre, Zalissa Paré/Salambéré, Présidente de la Délégation spéciale de la mairie de l’arrondissement n°12. Elle a réitéré ses encouragements et félicitations au corps enseignant de l’arrondissement et aux élèves, mais aussi aux partenaires qui ont contribué à ce que la cérémonie d’excellence puisse se tenir.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

