Burkina Faso : Le gouvernement interdit la compétition « Miss Immergée 2025 » pour préserver les valeurs culturelles

Gilbert Pingdwende Ouédraogo Ministre en charge de la culture

Le Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCCAT) a annoncé, à travers un communiqué officiel signé par le Secrétaire général Moctar SANFO, l’interdiction de la tenue de la compétition de beauté dénommée « Miss Immergée 2025 », organisée par la structure La Puissance Communication.

Selon le communiqué, l’événement, largement relayé sur les réseaux sociaux, n’est pas conforme aux valeurs morales, sociales et culturelles du Burkina Faso. Le ministère estime que les objectifs de cette activité « sont aux antipodes de la dynamique de la Révolution Progressiste Populaire ».

« En vertu de la réglementation en vigueur et de la nécessité de préservation des valeurs morales, sociales et culturelles chères à notre Patrie, je vous notifie l’interdiction formelle de la tenue de cette activité », précise le communiqué daté du 29 octobre 2025.

Le MCCAT a également instruit le retrait immédiat des affiches, supports publicitaires et publications en ligne relatifs à l’événement, insistant sur la stricte exécution de la mesure.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de la politique nationale de promotion des valeurs endogènes et du respect de la moralité publique, selon les termes du ministère.

 

