Tour du Faso 2025 : Après 6 étapes, le maillot jaune reste au Burkina Faso avec 21s d’avance

0 Partages Partager Twitter

La 6ᵉ étape de la 36ᵉ édition du Tour international du Faso s’est tenue sur l’axe Ouagadougou-Pô ce mercredi 29 octobre 2025. Ce circuit, long de 144,2 km, comprenait trois sprints intermédiaires. Sur ce deuxième plus long circuit de l’édition, c’est la Belgique, grâce à Timmy De Boes, qui a remporté l’étape en 3h24mn15s avec une vitesse moyenne de 42,307 km/h. Le premier Burkinabè à cette étape a été le maillot jaune, Paul Daumont. Il est arrivé 4ᵉ à Pô, mais conserve son maillot jaune avec 21 secondes d’avance.

Avec le maillot jaune au pays, les équipes du Burkina Faso ont démarré avec celles des autres pays à 8h09 pour Pô, un trajet de 144,2 km. Au compteur, cette 6ᵉ étape comportait trois points chauds (sprints intermédiaires). Le premier s’est tenu à Kombissiri, au km 39,840. Il a été remporté par Mahamadi Ilboudo de l’équipe du Centre.

Le deuxième sprint intermédiaire s’est tenu à Toécé au km 68,040. Le troisième sprint s’est déroulé à Noberé, au km 99,630. Après le dernier sprint électrique à la ligne d’arrivée, la Belgique a remporté l’étape grâce à Timmy De Boes en 3h24mn15s.

Malgré cette victoire (avec une vitesse moyenne de 42,307 km/h), le Burkina Faso, grâce aux différents sprints intermédiaires réussis, a conservé le maillot jaune, toujours avec la même avance de 21 secondes. Ceci est le fruit de la stratégie qui a été mise en place par l’équipe, selon le Directeur Technique National de la Fédération, Martin Sawadogo.

« Son objectif en ce moment, ce n’est pas les étapes, c’est le maillot jaune. Actuellement il y a des consignes d’ensemble et il faut contrôler les bonifications. Donc l’équipe a beaucoup travaillé pour le maillot jaune. Là où il ne faut pas risquer, il faut garder les forces et conserver son énergie », a-t-il indiqué.

La prochaine étape se déroule entre Guiba et Garango sur 71,630 km. Pour le moment, Paul Daumont conserve le maillot jaune et le maillot vert de cette 36ᵉ édition. Le Burkina est classé en tête après 6 étapes terminées.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24