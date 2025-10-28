Tour du Faso 2025 : Paul Daumont remporte l’étape 5 et creuse l’écart sur le maillot jaune

0 Partages Partager Twitter

La 5ème étape de la 36ème édition du tour du Faso a été remportée par Paul Daumont. Cette étape s’est disputée avec deux points chauds sur une distance de 111,7 km et l’arrivée s’est tenue à Dano dans la province du Ioba. En 2h36mn49s, c’est Paul Daumont qui remporte l’étape lui permettant de conserver le maillot jaune de l’édition.

Cette 5ème étape a débuté avec 63 coureurs à 8h26 à Gaoua. Avec une vitesse moyenne de 42,367km/h Paul Daumont a remporté le premier point chaud à Bouroum-Bouroum au km 23,220. À ce premier point chaud il a été suivi par le Maroc et le Ghana

Au point chaud de Diébougou, au km 74,140 c’est Djandouba Diallo du Mali qui est arrivé en premier, suivi de Rachid Bouda de l’équipe régionale de l’ouest.

Au bout de 2h36mn49s c’est Paul Daumont qui a franchi la ligne d’arrivée en premier avec une vitesse moyenne de 42,738km/h. Il a été suivi par le Marocain Achraf El-Doghmy et le Belge De Cabooter Lance. Pour le champion, les consignes respectées ont permis de remporter cette étape.

« On nous avait demandé de faire plaisir à la population de Dano et on se retrouve là à nourrir justement cette promesse. aujourd’hui, je suis très content d’être là parce qu’on voit à l’arrivée toute cette population qui nous acclame et beaucoup de ferveur avec l’équipe. Vraiment ça nous donne un boost au moral pour le reste des étapes », a déclaré le maillot jaune provisoire de l’édition.

A l’écouter, la stratégie a été de maximiser sur les différents sprints. « Hier sur l’étape, j’ai pas pu faire le sprint comme je voulais et le Marocain m’a grappillé une seconde. Donc ça m’a fait un peu mal. Je voulais pas que ça se passe comme ça et à l’arrivée, il y a eu un peu de gêne, j’ai pas pu produire mon effort non plus », a-t-il dit.

Après cette arrivée, Paul Daumont conserve le maillot jaune, mieux il a creusé l’écart qui est désormais de 21s devant le Marocain El Alouani Driss. Le rendez-vous est pris pour la 6 étape de Ouagadougou à Pô.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24