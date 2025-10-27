Tour du Faso 2025 : La 4ème étape réussit au Mali et le maillot jaune conservé par le Burkina Faso

0 Partages Partager Twitter

La 4ème étape du Tour international du Faso 2025 s’est déroulée de Bobo-Dioulasso à Diébougou ce lundi 27 octobre 2025. Ce circuit s’est étendu sur 128,17 km. Trois points chauds étaient au rendez-vous de cette étape : il s’agissait de Soumoussou, de Dan et de Bondigui. À l’arrivée, c’est Tiémoko Diamouténé du Mali qui a franchi la ligne en premier. Le Burkina Faso, arrivé 7ème, a conservé le maillot jaune.

Une fois lancée, l’étape a vu 65 coureurs prendre le départ. La Belgique est arrivée en tête au premier point chaud grâce à De Boes Timmy, dossard 36. L’équipe burkinabè a dû attendre le deuxième sprint intermédiaire pour voir Bamassi Soulama en tête des coureurs. Le Maroc, au dernier point chaud, au km 97,900, a rapidement repris la tête avec Achraf ed Dogmy, talonné par Issouf Ilboudo du Burkina.

À l’arrivée, c’est le Mali, grâce à Tiémoko Diamouténé, qui est reparti avec la victoire d’étape après 3 h 00 min 54 secondes. Il a réalisé cette performance avec une vitesse moyenne de 42,511 km/h. Il a été suivi par le Belge De Cabooter Lance, celui-là même qui a remporté la deuxième étape de cette édition. Son compatriote De Boes Timmy a complété le podium.

Au classement général, Paul Daumont conserve le maillot jaune avec une différence de 10 secondes. C’est une différence que l’équipe entend conserver jusqu’à la fin de cette édition, selon le maillot jaune, Paul Daumont.

« Il fallait contenir Driss Al-Alouani et Yaxano Smet. Ce sont les adversaires qui sont proches au classement, donc je me suis focalisé sur eux. J’ai roulé en fonction de leur rythme. Quand ils faisaient l’effort, je faisais l’effort. Je suis resté à l’avant pour éviter les chutes. Quand j’ai vu que Driss Al-Alouani ne faisait pas l’effort, j’ai préféré m’économiser. Franchement, c’est une bonne stratégie que nous avons mise en place avec la direction technique », a-t-il expliqué.

Cette étape a été parrainée par le Capitaine Anderson Meda, ministre Directeur de cabinet du Président du Faso. La ville de Diébougou a ainsi accueilli sa 3ème arrivée d’étape du Tour du Faso, après celle de 2008, courue entre Boromo et Diébougou sur 133 km.

Le rendez-vous est pris pour la 5ème étape entre Gaoua et Dano. C’est un circuit de 111,70 km.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24