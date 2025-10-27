Burkina Faso | Terre, sueur et espoir : Ces VDP agricoles qui cultivent la souveraineté alimentaire

0 Partages Partager Twitter

Ils sont jeunes. Pour certains, des diplômés d’études secondaires et supérieures. Pour d’autres, des ménagères et des cultivateurs. Ils sont issus de la première cohorte de 2 000 jeunes formés pour devenir des entrepreneurs agricoles, dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire (IP-P3A), l’une des six Initiatives présidentielles (IP), portées par le Bureau national des grands projets du Burkina (BN-GPB). En eux, la fibre patriotique est bien présente. Âgés de 18 à 40 ans, ils ont un but en commun. Celui de contribuer à permettre au Burkina Faso d’atteindre l’autosuffisance alimentaire, comme l’a jadis voulu feu le Capitaine Thomas Sankara, ancien Président du Faso et père de la Révolution burkinabè. Entre les superficies emblavées de maïs, de niébé, de gombo, de riz et de sésame dans les régions de Kuilsé (autrefois région du Centre-Nord), du Nakambé (ex-région du Centre-Est) et du Nazinon (ancienne région du Centre-Sud), il se dégage la sueur, le sacrifice et l’engagement patriote de ceux qu’on appelle « VDP agricoles ». Chaque semis, chaque pousse, chaque plante constitue un pas vers cet idéal.

A Noungou, un canton derrière le fleuve Nakambé, à environ 27 kilomètres de Korsimoro, province du Sandbondtenga (anciennement Kaya), dans la région de Kuilsé (ex- Centre-Nord), sous un soleil de plomb d’environ 36°, des jeunes VDP agricole s’affairent à la cueillette de gombo.

Comme motivation, ils revisitent la playlist des chansons apprises à Badnogo (à la sortie Est de la ville de Ouagadougou), à l’occasion de leur formation aux techniques agronomiques modernes et à l’éducation civique.

De ce groupe constitué de jeunes hommes, de jeunes filles et de jeunes femmes, un profil particulier suscite beaucoup d’interrogation. C’est celui de Abdourahim Tiraongo. Il est vêtu comme les autres, d’un survêtement et d’un t-shirt vert sur lesquels sont estampillés ‘’Initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire (IP-P3A)’’ et l’image du Capitaine Ibrahim Traoré.

Déjà titulaire d’une Licence, il est en quête d’une seconde Licence. Parallèlement, il suit des cours de master en ligne. Diantre ! Que vient-il faire ici ? Une question qui taraude notre esprit. Curieux, nous lui posons donc la question. En retour, Abdourahim lie ce retour à la terre au témoignage du Capitaine Ibrahim Traoré, en 2022, lors de sa prise de pouvoir, notamment sur le fait que des Burkinabè se nourrissaient de feuilles pour survivre.

C’est, raconte-il, dès ce témoignage qu’il prend la ferme résolution d’abandonner ses études d’ingéniorat pour se consacrer à la terre de sorte à tenter le challenge de l’autosuffisance alimentaire à travers l’agriculture et de l’élevage.

« En faisant cette production, je pense qu’on va y arriver ; et on va y arriver », dit-il avec confiance. Son souhait, que les agriculteurs et éleveurs soient comptés parmi les richissimes du Burkina Faso. Dit autrement, son vœu, c’est de contribuer à revaloriser la fonction d’agriculteurs et d’éleveurs au pays des Hommes intègres.

« Ici, nous cultivons du riz et du gombo sur une superficie de 4 hectares, soit 2 hectares pour chaque spéculation. Nous sommes en pleine récolte. Les résultats sont appréciables. On pense pouvoir avoir 5 tonnes à l’hectare. La variété du riz, c’est le FK-19. Nous sommes satisfaits de notre travail », déclare-t-il tout souriant.

De cette initiative présidentielle, il dit noter beaucoup d’avantages. En effet, au-delà des résultats de de leurs récoltes, pour lui, le fait de travailler en équipe, est un avantage. « Ça a permis de raffermir nos liens, d’être une famille. Et tout ça contribue à renforcer le bon vivre-ensemble et la cohésion sociale, qui est le socle même d’une nation unie. Nous profitons féliciter et remercier le camarade Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso pour cette initiative », fait-il savoir par ailleurs.

Naaba Sanem, chef de Foulla, 1er Vice-président de la délégation spéciale de la commune de Korsimoro, sous le contrôle du Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune, laisse entendre que la délégation spéciale s’est mobilisée pour trouver lesdits espaces cultivables aux VDP agricole. « Venus de la formation, nous avons reçu les VDP avec joie. Ils nous ont montré qu’ils ont reçus une formation ; non seulement en matière agricole, mais aussi en matière militaire. Nous les avons accompagnés dans la mesure de nos possibilités », ajoute-t-il.

« Les récoltes se présentent bien »

Dans le Village de Simba, à 15 Km de Andemtenga, province de Kouritenga, région du Nakambé, 8 ha sont emblavés, dont 5 ha pour le Niébé IT-90. Le reste de la superficie est repartie entre les cultures de gombo et de sésame S-42. « Nos récoltes se présentent bien », fait noter Alain Kaboré, VDP agricole de la commune. Wahab Sawadogo, Préfet et PDS de la commune de Andemtenga, dit avoir accompagné les jeunes dans l’attribution des terres cultivables et en leur prodiguant des conseils. « Aujourd’hui lorsque nous sommes arrivés sur le terrain, nous avons vu des jeunes motivés à vraiment soutenir cette initiative. Cette une initiative qui vise la souveraineté alimentaire de notre pays et surtout réduire l’importation », reconnait-t-il également.

Viviane Ahibroubou, VDP agricole de Tiakané et ses camarades sont en pleine récolte du Niébé à notre arrivée sur leurs sites situés dans le village de Tiakané, à 20 Km de la commune de Pô. Le site consacré à cette culture a une superficie estimée à 3 ha. Un autre, non loin de là, d’une superficie de 2 ha, est dédié à la culture du maïs.

« Sur le terrain quand on arrive, c’est le travail. Chacun travail de la manière dont il peut. Nous avons aussi reçu l’appui du chef ZAT », informe Viviane en ce qui concerne la dynamique de travail, ajoutant que le Bureau national des grands projets du Burkina (BN-GPB) à aider à labourer les sites avec des tracteurs, et en dotant en semoirs et en engrais.

Daouda Sawadogo, chef de Zone d’appui technique (ZAT) d’agriculture de Pô, est l’un des acteurs ayant contribué à l’atteinte de ce résultat. La collaboration avec les jeunes, dit-il, c’était l’appui-conseils pour toutes les opérations culturales.

« Chaque semaine, qu’ils soient là où pas, je passais là-bas. Nous sommes contents du résultat », ajoute-t-il. L’autre acteur de cette réussite dans la commune de Pô, ce n’est autre que Ilassa Dianda, Préfet, PDS de la commune.

Du retour de leur formation, le PDS affirme avoir été constamment en contact avec les jeunes pour les encourager et les accompagner. « Au regard de ce que nous avons constaté, on ne peut que dire que l’initiative à notre niveau est une réussite. Parce que ces VDP agricoles se sont vraiment engagés », déclare-t-il en somme.

A environ 35 Km de Pô, l’on trouve le village de Bouassan, dans la commune de Guiaro. Là-bas, Harouna Nebié, VDP agricole et les siens cultivent un champ de maïs et de haricot d’une superficie de 5,2 ha. La récolte, chez eux, c’est pour bientôt.

« Nous pensons avoir de bonnes récoltes, parce que les graines se présentent bien. Sur les 5 ha, on peut avoir les 15-20 tonnes. C’est en partie grâce à l’apport du BN-GPB, notamment à travers la formation que nous avons reçue, des intrants, des semences, des pulvérisateurs…

Nous les remercions », indique le VDP agricole Harouna. Monique Bazié, Préfet, PDS de la commune de Guiaro, pour sa part, ne peut que saluer l’engagement des VDP de sa commune, espérant avoir de bonnes récoltes.

Productions semencières

Contrairement aux autres sites, sur les sites de Gogo, province du Zoundwéogo (Manga) et de Tiébélé, province du Nahouri (Pô), dans la région du Nazinon, les récoltes serviront non pas à la consommation des populations, mais plutôt destinées à être des semences pour les saisons à venir.

Sur le site de Gogo, 2 tonnes de semences de gombo et de niébé (variété wari) sont attendues, foi de Roméo Simporé, VDP agricole de la commune. A Tiébélé, plus exactement dans le village de Badabiè, à environ 18 Km de la commune, les récoltes vont bon train sur une superficie de 6 hectares de niébé (variété komcallé). En effet, Akitè Souleymane Goribié, VDP agricole, informe de ce qu’ils ont déjà pu effectuer à 6 reprises des cueillettes.

Emile Gué, Préfet, PDS de la commune de Tiébélé, apprécie positivement le travail des VDP agricoles de sa localité. Il dit attendre d’eux qu’ils puissent vulgariser leurs connaissances à l’endroit des autres jeunes de la commune qui n’ont pas eu l’opportunité de participer à la formation ayant précédé la mise en pratique sur les terres cultivables. « Pour une première expérience, on très satisfait de ce qu’ils ont pu faire sur le terrain », déclare-t-il.

Sur le site de Zilla, à Manga, les VDP ont pu cultiver du gombo et du niébé sur 1,5 ha. Kiswendsida Armand Nana, VDP agricole, peu satisfait de cette performance, pointe du doigt les animaux en pâture. Tout comme ce site, si l’on s’en tient aux propos des VDP agricole, l’ensemble des sites visités par le BN-GPB à l’occasion de cette mission de suivi de l’IP-P3A, sont confrontés à des difficultés.

Lesquelles difficultés concernent le pâturage des animaux, l’éloignement des sites et leur emplacement. Cela, disent-ils, ne devraient pas entacher la belle lancée et l’initiative enclenchée ; même s’ils attendent toujours la concrétisation des promesses du BN-GPB formulée à leur endroit lors de leur formation, notamment la dotation des différents sites en forage et en grille de protection.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24