CIGAF 2025 : Le Nigeria et la Turquie à l’honneur d’un festival culinaire mondial à Ouagadougou

Le Carrefour International de la Gastronomie du Faso (CIGAF) a ouvert les portes de sa deuxième édition le lundi 27 octobre 2025 à Ouagadougou, sous le thème « La gastronomie, vecteur de valorisation culturelle et d’unité des peuples ». L’événement met à l’honneur le Nigeria et la Turquie, deux nations invitées dont les traditions culinaires illustrent la richesse et la diversité du patrimoine gastronomique mondial.

Pendant six jours, plus de 26 pays venus d’Afrique, d’Europe et d’Asie se donnent rendez-vous au Burkina Faso pour célébrer le goût, la créativité et le savoir-faire culinaire. Selon Benjamin Compaoré, président du comité d’organisation, le Carrefour International de la Gastronomie du Faso (CIGAF) est bien plus qu’un simple salon culinaire.

« À travers ces pays invités, c’est un dialogue de cultures et de saveurs qui s’invite à Ouagadougou. Le CIGAF devient une plateforme de diplomatie gastronomique, un pont entre les peuples et un symbole d’unité dans la diversité », a-t-il confié.

Au programme, des expositions, un concours de cuisine et de pâtisserie, des démonstrations de Chefs internationaux, des journées thématiques et conférences sur la nutrition, la transformation locale et l’entrepreneuriat culinaire. Des rencontres B2B et B2C sont également prévues afin de favoriser la coopération entre restaurateurs, producteurs et investisseurs.

Le CIGAF, vitrine du savoir-faire burkinabè

Pour El Hadj Moctar Démé, parrain de cette édition 2025, son engagement traduit un profond attachement aux métiers de bouche et à la valorisation du patrimoine national. « Être parrain du CIGAF est pour moi un devoir moral et une fierté. Cet événement est un espace d’unité, de créativité et d’opportunités. L’art culinaire est un métier noble qui nourrit le corps et l’esprit. Le CIGAF incarne cette philosophie de transmission et de dignité », a-t-il déclaré.

Représentant le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Moussa Dicko, chargé de mission au MCCAT, a salué une initiative qui s’inscrit pleinement dans la vision gouvernementale de promotion du made in Burkina et de la créativité locale.

« À travers la gastronomie, nous parlons de résilience, de solidarité et de transmission. Chaque concours, chaque master class est un investissement dans l’avenir : celui d’une jeunesse qui apprend, se perfectionne et ose entreprendre », a-t-il souligné.

Le CIGAF 2025 ambitionne de faire du Burkina Faso une vitrine gastronomique régionale, tout en promouvant la culture, le tourisme et les échanges économiques à travers l’art culinaire.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24